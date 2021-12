Η ομάδα της Prorata επιχειρεί, μέσα από μια ανασκόπηση, να παρουσιάσει πώς διαμορφώθηκε η κοινή γνώμη τη χρονιά αυτή, σε βασικούς άξονας που μελετά με τον «Σφυγμό» στις έρευνές της.

Όπως προκύπτει, στα ζητήματα της πανδημίας, οι πολίτες αποδοκιμάζουν σταθερά την κυβέρνηση για τη διαχείριση της κρίσης, ενώ εκφράζουν την αγωνία πως η χώρα θα βγει τραυματισμένη από τη συγκεκριμένη κατάσταση.

Οι συμμετέχοντες στις έρευνες αξιολογούν αρνητικά σε αρκετά μεγάλο ποσοστό τις επιδόσεις της χώρας και της κυβέρνησης στην οικονομία.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες είναι οι απαντήσεις των πολιτών στο θέμα του ελληνικού #metoo και στην αφύπνιση που έφερε στην κοινωνία.

Τέλος, σταθερά βελτιωμένα όλη τη χρονιά ήταν τα ποσοστά αποδοχής του Κινήματος Αλλαγής, σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα.

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, το κόμμα που ξεχώρισε μέσα στο 2021 είναι το ΚΙΝΑΛ, το οποίο διπλασίασε τα ποσοστά του από την πρώτη μέτρηση τον Φεβρουάριο (5.5%) μέχρι την τελευταία τον Δεκέμβριο (11%).

Αξιολόγηση οικονομικής κατάστασης & διαχείρισης πανδημίας

Οι θετικές αξιολογήσεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας στη διάρκεια της χρονιάς φάνηκε να αυξάνονται στην πορεία του χρόνου.

Οι αρνητικές αξιολογήσεις ωστόσο παρέμειναν σταθερά σε πολύ μεγάλα ποσοστά (72-63%).

Η κυβέρνηση στην διαχείριση της πανδημίας αξιολογήθηκε σε όλο το 2021 αρνητικά από το 60% περίπου της κοινής γνώμης.

Συναισθήματα από την πολιτική και οικονομική κατάσταση

Τα τέσσερα κυρίαρχα συναισθήματα ήταν η απογοήτευση, ο θυμός, η αισιοδοξία και η απελπισία.

Στα σημαντικότερα προβλήματα για την χώρα, οι πολίτες τον Οκτώβριο τοποθετούσαν στην κορυφή τους χαμηλούς μισθούς και τις συνθήκες εργασίας, ενώ τον Δεκέμβριο πρώτο πρόβλημα – όπως ήταν φυσικό – έγινε η πανδημία.

Αξίες στην κρίση

Πρόκειται για τη διεθνική διαδικτυακή έρευνα πάνελ τριών κυμάτων, με τίτλο «Values in Crisis – a Crisis of Values?», που συντονίζεται από το Center for the Study of Democracy, Leuphana University, υπό την εποπτεία του Christian Welzel, αντιπρόεδρου της World Value Survey. Στην έρευνα συμμετέχουν 16 χώρες.

Η Ελλάδα εκπροσωπείται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), το οποίο συνεργάζεται με την Prorata.

Βασικό ερώτημα είναι αν με την ανατροπή πολλών βεβαιοτήτων, η πανδημία δύναται να επιφέρει αλλαγές στους αξιακούς προσανατολισμούς των ατόμων, όπως αυτοί έχουν καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες από την WVS. Δεδομένου ότι οι αξίες ναι μεν αλλάζουν αργά, πλην όμως και κάτω από εξαιρετικές συνθήκες μεταστρέφονται (period effect), ειδικό ενδιαφέρον έχει το αν με την πανδημία κοινωνικές ομάδες με εξωστρεφείς και «μετα-υλιστικές» προτιμήσεις παλινδρομήσουν σε παραδοσιακούς και βιοσυντηρητικούς προσανατολισμούς.

Για το ελληνικό #metoo

Η καταγγελία της Σοφία Μπεκατώρου, στο πλαίσιο διαδικτυακής ημερίδας για σεξουαλική κακοποίηση, ευαισθητοποίησε την ελληνική κοινωνία, οδηγώντας πολλές γυναίκες να μοιραστούν δημόσια αντίστοιχα βιώματα παρενόχλησης και κακοποίησης δημιουργώντας το ελληνικό #metoo.

Η Prorata πραγματοποίησε έρευνα ανίχνευσης στάσεων και αντιλήψεων απέναντι στο μείζον κοινωνικό πρόβλημα της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης. Τα αποτελέσματα αποτυπώσαν τα όρια της ανεκτικότητας απέναντι στα φαινόμενα παρενόχλησης και κακοποίησης που σχετίζονται με το φύλο, ενώ επιβεβαίωσαν την σχετικά πιο διευρυμένη ανοχή των ανδρών απέναντι σε αυτά.