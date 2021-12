Ένοπλος, ο οποίος κατά τα φαινόμενα έδρασε μόνος, σκότωσε 4 ανθρώπους και τραυμάτισε μέλος των δυνάμεων επιβολής της τάξης σε σειρά επιθέσεων στην περιοχή του Ντένβερ (πολιτεία Κολοράντο, δυτικές ΗΠΑ), προτού πέσει νεκρός και ο ίδιος, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τα κίνητρα του δράση δεν είναι σαφή, τουλάχιστον προς το παρόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, οι αστυνομικοί ερευνούν την περιοχή για επιπλέον υπόπτους.

🚨#BREAKING: Several shot dead following shooting spree across Denver Metro Area

📌#Denver l #CO

Police are responding to several scenes including Hyatt Hotel, Whole Foods, and a Thai restaurant. At least five are dead, and several more wounded. This is still developing pic.twitter.com/LdMpXdLhvu

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 28, 2021