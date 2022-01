Ακόμη ένα παιχνίδι της Premier League πήρε αναβολή.

Πιο συγκεκριμένα η αναμέτρηση της Εβερτον με την Νιουκάστλ που ήταν προγραμματισμένη για 30 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε μετά από απόφαση της Premier Leaugue, μετά από σχετικό αίτημα που κατέθεσαν οι «καρακάξες».

Οι Ανθρακορύχοι ταλαιπωρούνται εδώ και αρκετές ημέρες με κρούσματα κορωνοϊού, με αποτέλεσμα να είχαν αρκετές απουσίες, ωστόσο μετά την αναμέτρηση κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αυξήθηκαν, αφού σημειώθηκαν νέοι τραυματισμοί.

Following a request from Newcastle, the Premier League Board has agreed to postpone the club’s away fixture against Everton, due to be played on Thursday 30 December

Full statement: https://t.co/8aM0LoSXhx#EVENEW pic.twitter.com/BHNJWfZ09L

— Premier League (@premierleague) December 28, 2021