Ένα ανατριχιαστικό βίντεο που δείχνει οπλισμένο άνδρα με βαλλίστρα να απειλεί να δολοφονήσει τη βασίλισσα Ελισάβετ «παίρνοντας εκδίκηση για τη σφαγή του 1919 στο Αμριτσάρ» δημοσιεύει η εφημερίδα «The Sun», μερικές ώρες αφότου νεαρός άνδρας συνελήφθη καθώς προσπαθούσε να εισβάλει στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Το βίντεο που δημοσιεύει η βρετανική εφημερίδα εκτιμάται ότι απεικονίζει τον 19χρονο συλληφθέντα ύποπτο να κραδαίνει μια μαύρη βαλλίστρα και να εξαπολύει απειλές στην κάμερα, χρησιμοποιώντας φίλτρο παραμόρφωσης φωνής.

Ο Jaswant Singh Chail ανέβασε το προμαγνητοσκοπημένο βίντεο στο Snapchat στις 8.06 π.μ. (τοπική ώρα) την ημέρα των Χριστουγέννων, περίπου 24 λεπτά προτού ένας άνδρας συλληφθεί από την αστυνομία μέσα στον περιβάλλοντα χώρο του Κάστρου του Ουίνδσορ, έχοντας περάσει τον φράχτη.

Ο Chail, που οι φίλοι του τον αποκαλούν Jas, φοράει στο βίντεο μια χαρακτηριστική μπλούζα με κουκούλα και λευκή μάσκα, ενώ απευθύνεται στην Ελισάβετ με αλλοιωμένη φωνή κρατώντας στο χέρι του το όπλο.

«Λυπάμαι. Λυπάμαι για αυτό που έκανα και για αυτό που πρόκειται να κάνω. Θα επιχειρήσω να δολοφονήσω τη Βασίλισσα Ελισάβετ της Βασιλικής Οικογένειας. Πρόκειται για μια πράξη εκδίκησης για εκείνους που πέθαναν στην σφαγή του 1919 στο Τζαλιανβάλα Μπαγκ. Εκδικούμαι επίσης για όσους έχασαν τη ζωή τους, ταπεινώθηκαν ή έπεσαν θύματα διακρίσεων εξαιτίας της φυλής τους. Είμαι Ινδός Σιχ, ένας Σιθ. Το όνομά μου είναι Jaswant Singh Chail, το όνομά μου είναι Darth Jones» αναφέρει στο βίντεο ο μασκοφόρος.

Σημειώνεται πως η «Σφαγή του Αμριτσάρ» είναι ένα τραγικό ιστορικό γεγονός που σημάδεψε την ιστορία της Ινδίας. Στις 13 Απριλίου 1919, οι Βρετανικές δυνάμεις στο Τζαλιανβάλα Μπαγκ άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας πολιτών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 379 διαδηλωτές και να τραυματιστούν άλλοι 1.200.

Δείτε το βίντεο

