Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στο Κονγκό, όταν εξερράγη βόμβα μέσα σε εστιατόριο, στην περιοχή Μπένι.

Ο δήμαρχος του Μπένι, από την πλευρά του, είπε: «Υπάρχει μια βόμβα που μόλις εξερράγη στο κέντρο της πόλης. Για ασφάλεια, ζητώ από τον πληθυσμό να μείνει σπίτι».

Ήδη στα social media έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν εικόνες από το σημείο.

Χαρακτηριστική είναι μια εικόνα -η αυθεντικότητα της οποίας δεν έχει ακόμα επαληθευτεί- η οποία φέρεται να δείχνει τα συντρίμμια, μετά την επίθεση, καθώς και τις σορούς των νεκρών.

BÉNI : le restaurant Ishango victime d’une explosion d’Un(e) kamikaze qui portait une bombe.

On ns signal des dégâts matériels et humains.

Mon sang c’est le Congo et non ma tribu, je pleure mes frères qui souffrent chaque jour.@SergioMayamba @Bmueka @tshiamanyiku @sethkikuni pic.twitter.com/NqlrOwMprL

— CHEBEYA (@AmaniMentor) December 25, 2021