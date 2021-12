Άλλα δύο πανεπιστήμια στο Χονγκ Κονγκ απομάκρυναν σήμερα δημόσια μνημεία για τις διαδηλώσεις της Τιενανμέν του 1989 στο Πεκίνο, έπειτα από την αποκαθήλωση ενός αγάλματος που είχε κατασκευαστεί στη μνήμη των θυμάτων της καταστολής, σε ένα άλλο πανεπιστήμιο αυτή την εβδομάδα.

Η απομάκρυνση μνημείων από το Κινέζικο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Λίνγκναν στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό κέντρο έγινε καθώς οι αρχές λαμβάνουν αυστηρότερα μέτρα βάσει ενός νόμου για την εθνική ασφάλεια που επιβλήθηκε από την Κίνα.

Ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε πως ο νόμος χρησιμοποιείται για να κατασταλεί η κοινωνία των πολιτών, να φυλακιστούν οι υποστηρικτές της δημοκρατίας και να συντριβούν οι βασικές ελευθερίες, αλλά οι αρχές λένε πως οι νόμοι για την ασφάλεια έχουν αποκαταστήσει τη σταθερότητα έπειτα από τις μαζικές διαδηλώσεις του 2019.

A @lingnanuni spokesperson said they "recently reviewed & assessed items on campus that may pose legal and safety risks to the University community. In the best interest of the University, items in question have been cleared, or removed & stored appropriately.” pic.twitter.com/1mJS75VyjA

