Ευχάριστα τα νέα και ανακούφιση στο Vicarage Road με τον φίλαθλο που κατέρρευσε.

Η άμεση αντίδραση των οπαδών, των ποδοσφαιριστών, των διαιτητών και των γιατρών, έφερε τη σταθεροποίηση της κατάστασης του φιλάθλου ο οποίος σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα είναι σε καλή κατάσταση και έχει κανονικά τις αισθήσεις του.

Μάλιστα, το Amazon που καλύπτει τηλεοπτικά την αναμέτρηση, ενημέρωσε επίσημα μέσω των social media και ανέφερε πως ο φίλαθλος έχει ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Έτσι, αφού πρώτα έγινε ένα μίνι ζέσταμα οι ποδοσφαιριστές μπήκαν και πάλι στον αγωνιστικό χώρο, με την αναμέτρηση να έχει ήδη ξεκινήσει ξανά.

The players have returned to the field in preparation of play resuming.

Our thoughts are with the fan – who had a cardiac arrest but has now been stabilised – and all those affected.

Thank you to the medical staff, players and fans for their quick response. 💛 pic.twitter.com/wa3QfyF0Em

