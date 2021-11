Τραγωδία στη Ρωσία, καθώς μέχρι στιγμής τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα Πέμπτη σε ανθρακωρυχείο στη Σιβηρία, μεταξύ των οποίων τρεις διασώστες, στην προσπάθεια τους να ανασύρουν από τις στοές δεκάδες αγνοούμενους.

Έντεκα ανθρακωρύχοι έχασαν τη ζωή τους αρχικά, όταν σημειώθηκε ανάφλεξη από την σκόνη του άνθρακα σε φρεάτιο εξαερισμού στο ορυχείο Λιστβιάζναγια στη χιονισμένη περιοχή του Κεμέροβο, γεμίζοντας το ορυχείο με καπνό, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

At least 11 miners died in a coal mining accident in Russia’s Siberia and an operation to rescue dozens more people stuck underground was suspended due to the risk of an explosion, authorities said https://t.co/UBNT7MGjKn pic.twitter.com/2xzMgO7dhO

— Reuters (@Reuters) November 25, 2021