Επιμένει η κυβέρνηση να διαμηνύει σε κάθε τόνο ότι δεν πρόκειται να πάμε σε lockdown και, πως ακόμη κι αν χρειασθούν πρόσθετα περιοριστικά μέτρα, θα αφορούν στους ανεμβολίαστους, την ώρα που η πανδημία καλπάζει προκαλώντας ασφυκτική πίεση στα νοσοκομεία, αλλά και ανησυχία λόγω της έκρηξης που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στον αριθμό των κρουσμάτων, των διασωληνώσεων, αλλά και των νεκρών.

Μάλιστα, εκτός από τις αντοχές των νοσοκομείων και ειδικά των ΜΕΘ, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η κόπωση του ιατρικού προσωπικού, το οποίο σε πολλές χώρες, όπως και στην Ελλάδα, έχει φτάσει στα όριά του.

Την ίδια στιγμή, αρκετές χώρες στην Ευρώπη αποφασίζουν lockdown και μία σειρά περιορισμών, καθώς εμφανίζουν σοβαρή επιδείνωση στην επιδημιολογική τους εικόνα, με τα κρούσματα του κοροναϊού να σημειώνουν κατακόρυφη αύξηση και τα συστήματα υγείας να «φρακάρουν».

Ωστόσο, στην Ελλάδα, η κυβέρνηση εστιάζει στην επιτάχυνση των εμβολιασμών, με στόχο να μην ληφθούν οριζόντια μέτρα που θα αφορούν και στους εμβολιασμένους.

«Το ποσοστό εμβολιασμού του ενήλικου πληθυσμού είναι 73%. Θέλουμε να φτάσουμε στο 80%», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στην Washington Post.

Μιλώντας για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, μάλιστα, σημείωσε πως «βλέπουμε τώρα μια έξαρση, αλλά πιθανότατα θα δούμε την κορύφωση μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου», ενώ επανέλαβε εμφατικά ότι το 90% των ατόμων στις ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι.

Η κυβέρνηση έχει εστιάσει, πέρα από την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης και με την πρώτη – για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί – αλλά και με την τρίτη δόση για τους εμβολιασμένους, στην ενίσχυση του ΕΣΥ με την επιστράτευση ιδιωτών γιατρών και με κλίνες από τις ιδιωτικές κλινικές, καθώς και με την εντατικοποίηση των ελέγχων, προκειμένου να εξακριβωθεί η αποτελεσματικότητα των νέων μέτρων που εφαρμόζονται ήδη από τη Δευτέρα.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων για τους ανεμβολίαστους

Το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου θα εξεταστεί, πάντως, κατά πόσο τα νέα μέτρα που εφαρμόστηκαν έφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα, ή θα χρειαστεί να υπάρξουν πρόσθετα – και πάλι εστιασμένα στους ανεμβολίαστους.

«Έχουμε πάρει μέτρα, θα δούμε την αποτελεσματικότητά τους και αν χρειαστεί θα παρθούν κι άλλα μέτρα», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, επαναλαμβάνοντας και εκείνος ότι δεν θα υπάρξει lockdown για τους εμβολιασμένους πολίτες: «Έχουμε πάρει συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία, στο 90%, αφορούν μη εμβολιασμένους – όχι τιμωρητικά, αλλά γιατί αυτοί κινδυνεύουν. Όταν το 73% των ενηλίκων είναι εμβολιασμένοι, δεν θα υπάρξει lockdown».

Διαβάστε επίσης: Δημοσκόπηση – Τι πιστεύουν οι πολίτες για την πανδημία και τα εμβόλια

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τα Χριστούγεννα

«Οδικό χάρτη» για τα Χριστούγεννα σχεδιάζει η κυβέρνηση, με στόχο να μην υπάρξουν κλυδωνισμοί στην αγορά και ευρύτερα στην οικονομία, αλλά και να μην στερηθούν και τις φετινές γιορτές οι πολίτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, μάλιστα, ο χάρτης αυτός έχει τρία ξεκάθαρα «ναι»:

– Μετακινήσεις

Mε την εκτίμηση που υπάρχει για την πορεία της πανδημίας, θα επιτρέπονται κανονικά οι μετακινήσεις από νομό σε νομό.

– Ξενοδοχεία

Τα ξενοδοχεία θα λειτουργήσουν κανονικά και για ανεμβολίαστους, με την υποχρέωση να έχουν αρνητικό rapid ή μοριακό τεστ.

– Ανοιχτή αγορά

Στόχος είναι η χριστουγεννιάτικη αγορά να λειτουργήσει πλήρως με μέτρα και τεστ. Ούτε σκέψη για lockdown!

Τα δύο «όχι»

Πρόθεση της κυβέρνησης, ωστόσο – πάντα σύμφωνα με τις πληροφορίες του Star – είναι να πει και δύο «όχι» σε εισηγήσεις ειδικών, που ήδη ακούγονται:

– Κλαμπ και μπαρ

Να μην αλλάξει τίποτα και να μην υιοθετήσει τη μείωση της πληρότητας ή το να είναι καθήμενοι οι θαμώνες στα κλαμπ και στα μπαρ.

-Σούπερ μάρκετ

Να μην χρειάζονται rapid test για να ψωνίσουν οι ανεμβολίαστοι.

Υπάρχουν όμως και ορισμένα μέτρα που βρίσκονται ήδη στο «τραπέζι»:

Take Away – Click Away

Η κυβέρνηση συζητά το ενδεχόμενο να εφαρμόσει τη μέθοδο του take away για να μην μπαίνουν οι ανεμβολίαστοι στην εστίαση, αλλά και click away για να μην μπαίνουν στα εμπορικά καταστήματα για ψώνια.

Υπάρχει επίσης ένα – μικρό, προς το παρόν – ενδεχόμενο να επιβληθεί και τρίτο rapid test την εβδομάδα για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους.

Ωστόσο, η πορεία της πανδημίας και των εμβολιασμών είναι οι δύο αποκλειστικοί παράγοντες, που θα κρίνουν τα όποια μέτρα.