Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν το Σάββατο να διαδηλώσουν ενάντια στους περιορισμούς για την ανάσχεση της πανδημίας του κοροναϊού σε πόλεις της Ολλανδίας, της Αυστρίας, της Κροατίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την εμφάνιση της πανδημίας, που έχει στοιχίσει τη ζωή παγκοσμίως σε πάνω από 5,1 εκατομμύρια ανθρώπους, και παρά τα lockdown που σε ορισμένες χώρες υπήρξαν παρατεταμένα και αυστηρά, τα νέα κρούσματα γνωρίζουν διαρκή άνοδο.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο αριθμός των θανάτων από κοροναϊό στην Ευρώπη αυξήθηκε τις τελευταίες ημέρες κατά 10%, γεγονός που υποδηλώνει ότι η Γηραιά Ήπειρος βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της πανδημίας, όπως δήλωσε ένας αξιωματούχος του ΠΟΥ.

Η αρνητική αυτή εικόνα που καταγράφεται όσο πλησιάζουν οι γιορτές των Χριστουγέννων, όπου αναμένεται να υπάρξει μεγάλη κινητικότητα των πολιτών, έχει οδηγήσει πολλές ευρωπαϊκές χώρες στη λήψη επιπλέον περιοριστικών μέτρων, στα οποία μάλιστα περιλαμβάνεται και το καθολικό lockdown.

Βίαια επεισόδια στην Ολλανδία

Nέες συγκρούσεις ξέσπασαν, το βράδυ του Σαββάτου, στη Χάγη στο τέλος διαδήλωσης ενάντια στα μέτρα της ολλανδικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της αναζωπύρωσης της πανδημίας, την επομένη του «οργίου βίας» που ξέσπασε στο Ρότερνταμ, όπου 51 άτομα συνελήφθησαν και πολλοί τραυματίστηκαν.

Στην περιοχή της Χάγης όπου έχει έδρα η ολλανδική κυβέρνηση, διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και διάφορα αντικείμενα σε αστυνομικούς και έβαλαν φωτιά σε ποδήλατα.

Οι αρχές προχώρησαν σε τουλάχιστον μια σύλληψη.

Netherlands 🇳🇱 Anti WAX Passport, Anti Everything 🔥 This is bedlam, it’s outta control. This is what the Govt wanted, they’ll bring Order after the Chaos. Long Live the People 👊 pic.twitter.com/2U9dRXxQJR — 𝙍𝙄𝙎𝙀𝙈𝙀𝙇𝘽𝙊𝙐𝙍𝙉𝙀 (@risemelbourne) November 19, 2021

Σημειώνεται πως η Ολλανδία επανέφερε μερικό lockdown την περασμένη εβδομάδα για να αντιμετωπίσει ένα ξέσπασμα κρουσμάτων της Covid-19, με μια σειρά υγειονομικών περιορισμών που επηρεάζουν ιδιαίτερα τον κλάδο της εστίασης, με τα εστιατόρια να υποχρεώνονται να κλείνουν στις 20:00. Η κυβέρνηση τώρα σχεδιάζει να απαγορεύσει την είσοδο σε ορισμένους χώρους για τους μη εμβολιασμένους, συμπεριλαμβανομένων των μπαρ και των εστιατορίων.

Στο Άμστερνταμ, παρόμοια διαδήλωση κατά των μέτρων που ήταν προγραμματισμένη να γίνει χθες, ακυρώθηκε από τους διοργανωτές του United We Stand μετά το χάος της Παρασκευής στο Ρότερνταμ.

Πλήθη μερικών εκατοντάδων ταραξιών πυρπόλησαν αυτοκίνητα, έριξαν πυροτεχνήματα και πέταξαν πέτρες στην αστυνομία κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας που έγινε την Παρασκευή, το βράδυ. Η αστυνομία απάντησε με προειδοποιητικά πυρά και με τη χρήση αντλιών νερού υπό πίεση.

Ο δήμαρχος του Ρότερνταμ, Άχμεντ Αμπουτάλεμπ, χαρακτήρισε τα επεισόδια της Παρασκευής ένα «όργιο βίας».

Διαδηλώσεις σε Αυστρία, Κροατία, Ιταλία και Γαλλία

Επίσης, στη Βιέννη βγήκαν στους δρόμους δεκάδες χιλιάδες άτομα -πολλοί εξ αυτών μέλη ακροδεξιών ομάδων- ενάντια στην απόφαση της αυστριακής κυβέρνησης να προχωρήσει σε καθολικό lockdown 20 ημερών. Η χώρα είναι η πρώτη που καθιστά υποχρεωτικό τον εμβολιασμό από τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

the revolution will not be televised. Vienna, Austria 🇦🇹 RISES against covid mandates #RESIST ✊🏽pic.twitter.com/2UTHqp5FlA — Maajid أبو عمّار (@MaajidNawaz) November 21, 2021

Στο Ζάγκρεμπ πλήθος κόσμου διαδήλωσε εκφράζοντας την εναντίωσή του για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού στους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα.

the revolution will not be televised. Zagreb, Croatia 🇭🇷 RISES against covid mandates “you will not take our children”#RESIST ✊🏽pic.twitter.com/2TDBFGdfig — Maajid أبو عمّار (@MaajidNawaz) November 20, 2021



Στη Ρώμη μερικές χιλιάδες άτομα συγκεντρώθηκαν στον αρχαίο αγωνιστικό χώρο αρμάτων Circus Maximus για να αντιταχθούν στα πιστοποιητικά «Green Pass», που απαιτούνται σε χώρους εργασίας, εκδηλώσεων και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Rome stands strong tonight against totalitarianism spreading across the free world. ❤️pic.twitter.com/uQcJdofRrQ — Aaron Ginn (@aginnt) November 20, 2021



Στη Γαλλία, κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεκάδες καταστήματα λεηλατήθηκαν, ενώ επιχειρήσεις πυρπολήθηκαν, αφού οι διαμαρτυρίες ενάντια στο πάσο Covid έγιναν βίαιες.

Ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Ζεράλντ Νταρμανάν, ανέφερε ότι κάποιοι από τους συγκεντρωμένους χρησιμοποίησαν «πραγματικά πυρομαχικά» κατά των αρχών επιβολής του νόμου και υποσχέθηκε μια «σταθερή» απάντηση σε όσους διαπράττουν δημόσια διαταραχή.