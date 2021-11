Καλεσμένη στην εκπομπή «Ελένης» ήταν το μεσημέρι της Τρίτης (16/11) η Λάουρα Νάργες. Η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε για την σχέση της με τον Χρήστο Σαντικάι, την γνωριμία τους και για τα σχέδια της στην τηλεόραση.

«Ήμουν single τρία χρόνια, το γούσταρα, το ήθελα, το ζούσα. Με τον Χρήστο δεν ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά από τη δική μου την πλευρά. Είχε έρθει κοινό στο ‘So you Think you can Dance’ αλλά δεν τον είχα δει, τον γνώρισα ουσιαστικά όταν ήρθε καλεσμένος στο ‘Πρωινό’ και εκεί βγάλαμε την πρώτη φωτογραφία», είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Πάντα ήταν τέτοιες οι συνθήκες έτσι ώστε να βρισκόμαστε συνέχεια, απλά ήταν γραφτό να γίνει. Με το που ειδωθήκαμε είπαμε εδώ είμαστε τελείωσε. Κάτι αισθάνθηκα. Είναι από τις πιο γλυκές, αγνές και αθώες ψυχές που μπορείς να γνωρίσεις. Έχουμε πάρα πολλά κοινά».

Η παρουσιάστρια και ο τραγουδιστής γνωρίζονταν από παλιά καθώς ήταν στενοί φίλοι.

«Τον παρατηρούσα μέσα στην παρέα και του έλεγα ‘η γυναίκα που θα βρεθεί δίπλα θα είναι πάρα πολύ τυχερή’, αλλά δεν ήξερα ότι θα ήμουν εγώ αυτή», αποκάλυψε.

Οι δυο τους είναι 4 μήνες μαζί και ήδη συγκατοικούν

Για τη μεγάλη της αλλαγή στην εμφάνιση, καθώς από ξανθιά έγινε καστανή, είπε: «Στην αρχή το πάθαινα κι εγώ με τον εαυτό μου, άνοιγα το ασανσέρ και έλεγα ποια είναι αυτή. Για να αλλάξει μία ξανθιά θα πρέπει να γίνουν τρομερές εσωτερικές αλλαγές και να νιώθεις αυτή την ανάγκη να γίνει».

«Αγχώνομαι για…»

Για το κεφάλαιο τηλεόραση αποκάλυψε πως ήταν να γυρίσει στη Γερμανία για να συνεχίσει στο καθολικό σχολείο που πήγαινε, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ. Τότε νοίκιαζε ένα μικρό σπίτι στον Γέρακα και συνάντησε τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, με τον οποίο συνεργάστηκαν μαζί στο MAD.

«Επειδή δεν είμαι τραγουδίστρια και ζήλευα τη σκηνή του ‘The Voice’, πήγα στο ‘J2US’. Δεν με δυσκολεύει κάτι, να σου πω την αλήθεια. Πιο πολύ αγχώνομαι για το ελληνικό τραγούδι, γιατί δεν είναι τα ακούσματά μου», δήλωσε για το J2USS.

Επίσης, τόνισε ότι της είχε λείψει το αίσθημα της σκηνής. Ξεκίνησε ως χορεύτρια, καθώς στην Ελλάδα ήρθε για το ‘So You Think You Can Dance’ το 2007 και στη συνέχεια βρέθηκε στο χώρο της τηλεόρασης.

«Το τελευταίο τρελό που έκανα ήταν να δηλώσω συμμετοχή να πάω στο φεγγάρι. Νομίζω είμαι ok, θέλω να ασχοληθώ με την τηλεόραση, αλλά δεν είναι η βασική μου προτεραιότητα, το έχω απομυθοποιήσει αυτό το κομμάτι», κατέληξε.