Τρεις ασθενείς με Covid-19 έχασαν τη ζωή τους το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε νοσοκομείο στη Βουλγαρία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με το τέταρτο κύμα της πανδημίας του κοροναϊού, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Το περιστατικό στο Σλίβεν (νοτιοανατολικά) στοίχισε τη ζωή σε «τρεις άνδρες», δήλωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης Βλαντίμιρ Ντεμίρεφ στα τηλεοπτικά δίκτυα. Ήταν ηλικίας 66, 70 και 81 ετών.

Η φωτιά ξέσπασε σε έναν από τους θαλάμους της μονάδας Covid στον τέταρτο όροφο του νοσοκομείου.

Fire at hospital in Bulgaria kills three COVID-19 patients https://t.co/9S34CNSvF5

