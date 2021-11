Τουλάχιστον 99 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα της Σιέρα Λεόνε αργά το βράδυ της Παρασκευής όταν ένα βυτιοφόρο με καύσιμα εξερράγη μετά από σύγκρουση, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο αντιπρόεδρος της χώρας Μοχάμεντ Ζαλντέχ Τζάλοχ, ο οποίος μέτεβη στην περιοχή σήμερα το πρωί, έκανε λόγο στην αρχή για 92 νεκρούς και «88 τραυματίες με σοβαρά εγκαύματα», που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Ο αριθμός των νεκρών συνεχίζει να μεγαλώνει φτάνοντας στους 99, όπως δήλωσε στο Reuters η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Αμάρα Τζαμπάι.

Στα θύματα περιλαμβάνονται άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί για να μαζέψουν καύσιμα που διέρρεαν από το όχημα, ανέφερε σε καταχώρισή της στο Facebook η Ιβόν Άκι-Σόγερ, δήμαρχος αυτής της πόλης-λιμάνι.

Reports of an explosion of a fuel station/tanker at Wellington (PMB) im Freetown, Sierra Leone – reports of casualties

Citizens video pic.twitter.com/igAxBIRdFR

— Michael Barthel (@RealMiBaWi) November 6, 2021