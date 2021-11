Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ μπορεί για πολλούς να μην έχει ξεκινήσει ιδανικά τη θητεία του στους Λος Άντζελες Λέικερς του ΛεΜπρόν Τζέιμς, ωστόσο τα νούμερα τούς διαψεύδουν.

Ο Russ σουτάρει με καλύτερο ποσοστό στα σουτ εντός παιδιάς από παίκτες όπως οι Ντέβιν Μπούκερ, Ντόνοβαν Μίτσελ και ΝτιΆρον Φοξ.

Ωστόσο, αυτό που φαντάζει απίθανο να κατανοηθεί αλλά είναι πέρα ως πέρα αλήθεια είναι το γεγονός πως ξεπερνά και τον Στεφ Κάρι, με τον ηγέτη των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς να σουτάρει με 42%, τη στιγμή που ο 32χρονος έχει 44,4%.

Το ακόμα πιο αξιοπερίεργο έρχεται από τα νούμερά του πίσω από τα 7,25.

Ο Γουέστμπρουκ σουτάρει σε εννέα παιχνίδια με 26,3% παίρνοντας περίπου τέσσερις προσπάθειες, ενώ παίκτες που χαρακτηρίζονται για την εκτελεστική τους δεινότητα από μακριά, όπως οι Τρε Γιανγκ και Ντάμιαν Λίλαρντ, έχουν 25,5% και 23,4% αντίστοιχα από τη γραμμή του τριπόντου.

Fun fact — This season Russell Westbrook is shooting:

Better than Steph, Booker, Spida and Fox on overall FG%.

Better than Dame, Trae, Beal and Luka on 3P%. pic.twitter.com/HMUZlVA7dU

— StatMuse (@statmuse) November 5, 2021