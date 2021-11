B Science

Δυσοίωνες προβλέψεις από κορυφαίους ειδικούς - «Βλέπουν» νέα έξαρση του κοροναϊού το χειμώνα - Ο ρόλος των μεταλλάξεων

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών από το Institute for Health Metrics and Evaluation of the University of Washington που προέβλεψαν με ακρίβεια τα κύματα COVID-19 τον περασμένο χειμώνα και καλοκαίρι, θεωρείται πιθανή μια έξαρση του COVID-19 στις ΗΠΑ τον προσεχή χειμώνα