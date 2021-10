Στόχος σάτιρας και στο Ισραήλ έγινε η Meta Platforms Inc., το νέο όνομα που ανακοίνωσε ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ για την Facebook.

«Στα εβραϊκά, το *Meta* σημαίνει *Νεκρή*. Η ισραηλινή κοινότητα θα χλευάζει το όνομα για χρόνια» έγραψε μια χρήστης στο Twitter, όπου το τρολάρισμα πήρε το hashtag #FacebookDead.

In Hebrew, *Meta* means *Dead*

The Jewish community will ridicule this name for years to come.

— Nirit Weiss-Blatt, PhD (@DrTechlash) October 28, 2021