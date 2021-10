Τις… υψηλές του πτήσεις στην Αγγλία συνεχίζει ο Ζοσέ Σα.

Ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού πραγματοποιεί τη μια καλή εμφάνιση μετά την άλλη και αποδεικνύει πως αξίζει 100% μια θέση στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Παρότι δεν ξεκίνησε τόσο καλά, ο πορτογάλος τερματοφύλακας δείχνει πιο σταθερός από ποτέ και ήδη οι φίλαθλοι των Λύκων πίνουν νερό στο όνομά του.

Ο 28χρονος έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής εννιά φορές στην Premier League, έχοντας κρατήσει την εστία του ανέπαφη δύο φορές.

Οι επιδόσεις του ωστόσο, δείχνουν πως αυτήν τη στιγμή είναι μέσα στους πιο φορμαρισμένους τερματοφύλακες του Νησιού, καθώς είναι ο κίπερ με το μεγαλύτερο ποσοστό επεμβάσεων εκτός των τερματοφυλάκων του big-6.

Και μάλιστα με μεγάλη διαφορά, καθώς έχει ποσοστό επεμβάσεων στο 75%, την ώρα που ο δεύτερος της λίστας, Ρόμπερτ Σάντσεθ, έχει 71,9%.

Η «τρέλα» με τον Σα ωστόσο δεν τελειώνει εδώ, με τον Πορτογάλο να έχει αυτήν τη στιγμή μεγαλύτερο αριθμό δημιουργημένων ευκαιριών από τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

🤯 𝗚𝗼𝗮𝗹𝗸𝗲𝗲𝗽𝗲𝗿𝘀 Jose Sa (2), Robert Sanchez (2) and Hugo Lloris (1) have created more clear-cut chances than Cristiano Ronaldo (0) in the Premier League this season…

Σε μια κατηγορία που κανονικά… δε θα έπρεπε, ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού έχει πίσω του τον σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς έχει «φτιάξει» δύο κλασικές ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του, την ώρα που ο Ρονάλντο δεν έχει ούτε μία, έχοντας παράλληλα και μία ασίστ.

Ο 28χρονος έχει ακόμη ένα στατιστικό στο… πλευρό του, καθώς είναι δεύτερος στα Expected 1v1, πίσω μόνο από τον Άλισον της Λίβερπουλ.

Τι σημαίνει αυτό; Έχει καταφέρει να σταματήσει δύο περισσότερα τετ α τετ από αυτά που θα «έπρεπε» κανονικά. Τρομερός.

Post-GW8 #PremierLeague GK 1v1 Performance:#Alisson remains the king of 1v1 stopping 👑#Sa, #McCarthy & #DeGea have all had great starts 🔥#Leno, #Guaita & #Foster have all gifted a few 1v1 goals to the opposition 🎁

While the majority of GKs are performing as expected 📊 pic.twitter.com/k3OfHd3bbH

— John Harrison (@Jhdharrison1) October 20, 2021