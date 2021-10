Στο πανέμορφο νησί της Νέας Ζηλανδίας, τα πράγματα δεν είναι καθόλου άσχημα. Είναι, όμως, αρκετά παράξενα. Ειδικά στην πόλη Γουέλινγκτον, αν πιστέψουμε τη σειρά Wellington Paranormal, των δημιουργών του λατρεμένου What We Do In The Shadows. Τόσο περίεργα, ώστε βαμπίρ, δαίμονες, εξωγήινοι, λυκάνθρωποι, φαντάσματα και ζόμπι να περνούν απαρατήρητα. Τουλάχιστον από τους δυο πρωταγωνιστές της απολαυστικής κωμωδίας που θα είναι διαθέσιμη από το Νοέμβριο και μετά στο Vodafone TV.

Παρεμπιπτόντως, δεν είναι κρίμα που οποιαδήποτε λέξη και να χρησιμοποιήσεις για να περιγράψεις πόσο αστεία είναι στ’ αλήθεια μια κωμωδία, ακούγεται λάθος; Από το «σπαρταριστή» μέχρι το «ξεκαρδιστική» δεν υπάρχει επίθετο που να μην πείθει απευθείας τον αναγνώστη πως στην πραγματικότητα ούτε εσύ, ούτε η σειρά έχετε το παραμικρό χιούμορ. Και το Wellington Paranormal έχει πολύ – και απολύτως ασυνήθιστο – χιούμορ.

Γνωρίζοντας το Γουέλινγκτον

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Δυο αστυνομικοί, ο Μινόγκ και ο Ολίρι (που είναι και τα πραγματικά επίθετα των ηθοποιών, σε μια επιλογή αλά «Απαράδεκτοι» που χτυπά τα πιο αγαπημένα νοσταλγικά μας ένστικτα), κάνουν τη συνηθισμένη τους περιπολία στο Γουέλινγκτον της Νέας Ζηλανδίας. Η πόλη έχει ελάχιστη εγκληματικότητα, όμως θα έλεγε κανείς ότι είναι μάλλον ιδιόρρυθμη. Αρκετά ιδιόρρυθμη ώστε κανείς να μην ξαφνιάζεται από την παρουσία μιας αγελάδας επάνω σε ένα δέντρο ή από τη συνάντησή του με μια γυναίκα που δεν μπορεί να σταματήσει να κάνει εμετούς και δηλώνει δαιμονισμένη.

Ο Ολίρι και ο Μινόγκ τη συλλαμβάνουν ως «μεθυσμένη σε δημόσιο χώρο» (πράγμα που είναι όντως παράνομο σε αρκετές χώρες του κόσμου) και την οδηγούν στο αστυνομικό τμήμα. Όταν πια ξεκινά να σκαρφαλώνει στους τοίχους σαν αράχνη, καταλαβαίνουμε ότι η αδυναμία των αστυνομικών να καταλάβουν ότι συμβαίνει κάτι παράξενο δεν οφείλεται μόνο στις ιδιαιτερότητες της πόλης που ζουν. Ο αρχιφύλακας Ρουαγουάι Μαάκα από την άλλη έχει πιο οξυμένα αντανακλαστικά. Και οδηγεί τους δυο ήρωές μας στο γκροτέσκα απόρρητο Τμήμα Υπερφυσικών Φαινομένων.

Δομή και περιεχόμενο

Οι λάτρεις του comedy horror, ενός genre που πολλές φορές μας έχει δώσει μοναδικά διαμαντάκια, είναι σίγουρο ότι θα παρακολουθήσουν σε ένα απόγευμα και τους τρεις κύκλους του Wellington Paranormal στο Vodafone TV. Όμως κι εκείνοι που αγαπούν τα mockumentaries θα βρουν στα εικοσάλεπτα επεισόδιά του ακριβώς αυτό που ψάχνουν. Άλλωστε, η σειρά αξιοποιεί το φορμάτ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο – και αντλεί από αυτό πολλή από την κωμική της δύναμη.

Η προσεγμένη παραγωγή περιορίζεται στα εξαιρετικά ρεαλιστικά ειδικά εφέ. Αντιθέτως, τα πλάνα είναι επίτηδες ατσούμπαλα, εστιάζοντας συχνά στα πιο αδιάφορα σημεία της δράσης – στους δυο αστυνομικούς που πάντοτε αργούν επικίνδυνα να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει – ενώ στο πίσω μέρος του κάδρου γίνεται πάρτι. Το στήσιμο θυμίζει εικόνες τοπικών ειδήσεων, με τον κακό φωτισμό και την εσκεμμένη ασχήμια να προσδίδει αληθοφάνεια στα απολύτως εξωπραγματικά πράγματα που συμβαίνουν στην οθόνη.

Το «στεγνό» χιούμορ της σειράς, χωρίς κραυγές και έντονες εκφράσεις, δημιουργεί ένα αριστοτεχνικά ισορροπημένο μείγμα με τις ακρότητες που αντιμετωπίζουν οι ήρωές μας – οι οποίο απέχουν χιλιόμετρα από το πρότυπο του «σκληρού μπάτσου» που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε.

Και κάπως έτσι το Wellington Paranormal κερδίζει μια θέση ανάμεσα στις σειρές που παρακολουθείς και αρχίζεις να τις προτείνεις στους φίλους σου πριν καν τις τελειώσεις. Για να μπορείς μετά να τους θυμίζεις ότι την είδαν χάρη σε σένα.

Άλλωστε, από το Νοέμβριο και έπειτα όλοι σας θα μπορείτε να την απολαύσετε στο Vodafone TV – και το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να βρεθεί στο κινητό ή το tablet σας είναι να ολοκληρώσετε σε λίγα και απλά βήματα την online εγγραφή σας στο Vodafone.gr και να κατεβάσετε το Vodafone TV App. Στη συνέχεια και για ένα μήνα θα αποκτήσετε δωρεάν πρόσβαση στο Wellington Paranormal, αλλά και σε όλο το πλούσιο περιεχόμενο της πλατφόρμας, χωρίς δέσμευση συμβολαίου και χωρίς αποκωδικοποιητή.

Εκεί θα βρείτε και τις αποκλειστικές σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ της HBO – αφού το Vodafone TV είναι το «Σπίτι της HBO στην Ελλάδα» – αλλά και πολύ ακόμη απολαυστικό υλικό και δημοφιλή κανάλια για τις φθινοπωρινές και τις χειμωνιάτικες νύχτες στο σπίτι. Κάθε μήνα, ο πλούσιος on demand κατάλογος του Vodafone TV ανανεώνεται με ακόμη περισσότερες πρεμιέρες, αμέσως μετά το σινεμά, αλλά και αποκλειστικές δωρεάν σειρές και ταινίες για μικρούς και μεγάλους και ανατρεπτικά ντοκιμαντέρ.