Περισσότεροι άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους χθες βράδυ καθώς τα ποτάμια λάβας από το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα στην ισπανική νήσο Λα Πάλμα απειλούν να «καταπιούν» ακόμα μια γειτονιά.

Οι αρχές αναμένουν ότι η ροή της λάβας, που εκλύεται από το ηφαίστειο εδώ και τέσσερις περίπου εβδομάδες, θα κινηθεί προς τα βορειοδυτικά, πέρα από τα όρια της περιοχής που έχει ήδη εκκενωθεί.

Διαβάστε επίσης: Λα Πάλμα – Απομακρύνται 800 κάτοικοι – Απειλούνται τα σπίτια τους από τη λάβα

Οι περισσότεροι κάτοικοι στην περιοχή έχουν ήδη απομακρυνθεί, άρα μόνο 10 με 15 άνθρωποι εγκατέλειψαν χθες στα σπίτια τους, όπως δήλωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο Reuters.

Η λάβα από το ηφαίστειο έχει καταστρέψει συνολικά σχεδόν 6.000 στρέμματα γης, περίπου 1.500 κατοικίες και άλλα κτίρια, μεταξύ των οποίων ένα εργοστάσιο τσιμέντου από το οποίο εκλύθηκαν τοξικά αέρια νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, καθώς και φυτείες με μπανάνες και αβοκάντο, σύμφωνα με τις αρχές.

Σήμερα το πρωί σημειώθηκε σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών στο νησί, όπως ανακοίνωσε το Ισπανικό Εθνικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο. Οι σεισμοί ήταν συχνό φαινόμενο στη Λα Πάλμα και πριν την έκρηξη του ηφαιστείου. Στο νησί των 83.000 κατοίκων, περίπου 6.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους.

