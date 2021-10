«Η Τουρκία υπονομεύει για άλλη μια φορά τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτή τη φορά παραβιάζοντας την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας» τόνισε ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ σχετικά με την τουρκική παρενόχληση του ερευνητικού σκάφους «Nautical Geo» που έγινε στα ανοιχτά της Κύπρου.

Σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη εξέλιξη σε ανάρτηση που έκανε στο Twitter, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας κάλεσε τις ΗΠΑ να σταθούν στο πλευρό της Κύπρου και υποστήριξε ότι η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει πλήρως τα ζωτικά συμφέροντα ενός από τα κράτη μέλη της.

Turkey is once again undermining stability in the Eastern Med, this time by violating the Republic of Cyprus’ Exclusive Economic Zone. The US must stand with Cyprus, and the EU should also fully support the vital interests of one of its member states. https://t.co/KcrXkT5eNY

