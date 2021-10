Λίγες μέρες μετά την πρεμιέρα της στον Αlpha η 33χρονη παρουσιάστρια μιλάει για τη δύσκολη χρονιά που είχε πέρσι και τις φήμες που την ήθελαν να χωρίζει και να επανασυνδέεται με τον Snik.

Πώς αντέδρασες όταν σου πρότειναν από τον Alpha να κάνεις το Style Me Up!, σε παραγωγή Barking Well Media;

Στο τέλος της σεζόν συζητήσαμε με το κανάλι τι θα κάνουμε την επόμενη χρονιά και μου πρότειναν το Style Me Up!. Μου έδωσαν να δω κάποια επεισόδια από το πρότζεκτ, όπως αυτό προβάλλεται στο εξωτερικό, και μου άρεσε γιατί είχε να κάνει με καθημερινούς ανθρώπους που θέλουν να αλλάξουν το στυλ τους. Είναι ωραίο να μπορείς να κάνεις κάτι για να προσφέρεις χαρά σε κάποιον.

Έχεις αγωνία για τα νούμερα;

Φυσικά και έχω. Τα νούμερα είναι που μας συντηρούν και αυτά καθορίζουν την πορεία της δουλειάς μας. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι ξυπνάω και κοιμάμαι και σκέφτομαι την τηλεθέαση. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κάνω τη δουλειά μου καλά, ώστε να είναι ευχαριστημένο τόσο το κανάλι όσο κι εγώ.

Την περσινή σεζόν ξυπνούσες πολύ νωρίς για να μάθεις τι τηλεθέαση είχε η εκπομπή σου την προηγούμενη μέρα;

Συνήθως ξυπνούσα γύρω στις 6.00 και στις 8.15 ήμουν ήδη στο γραφείο. Οπότε τα νούμερα τα βλέπαμε μαζί με τον αρχισυντάκτη της εκπομπής και την Ελεάννα Τρυφίδου. Και για να έχει και μεγαλύτερο σασπένς, κάναμε ήχο ντραμς ή βάζαμε στοίχημα! Πρέπει να σου πω δε ότι έχω πέσει πολλές φορές μέσα και έχω κερδίσει και χρήματα. (Γελάει.)

Πέρσι όλοι έλεγαν για εσένα πόσο καλή ήσουν στο live, παρ’ όλα αυτά η εκπομπή δεν πήγε τόσο καλά. Στενοχωρήθηκες για αυτό;

Δεν στενοχωρήθηκα. Ήξερα αν αλαμβάνοντας την παρουσίαση του Pop Up ότι παίρνω ένα μεγάλο ρίσκο. Δεν είχα ξανακάνει ζωντανή εκπομπή και θα μπορούσα να βγω και να μην μπορώ ούτε να μιλήσω. Θυμάμαι ότι στην πρεμιέρα, όσο ήμουν στα παρασκήνια και περίμενα να πέσει το σήμα για να βγω, έκανα τον σταυρό μου και είπα στον εαυτό μου «Τώρα δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής». Είμαι χαρούμενη γιατί έμαθα πολλά πράγματα σε αυτή την εκπομπή και κανένας δεν είπε ότι έκανα λάθος που πήρα αυτό το ρίσκο. Για εμένα αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ίσως και να μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά.

Γιατί λες «ίσως»; Δεν είσαι σίγουρη ότι κάνεις για παρουσιάστρια;

Δεν ταιριάζουν όλες οι εκπομπές σε όλους. Μπορεί αυτό που κάνεις να σου ταιριάζει, αλλά να μην ταιριάζει στην αισθητική του κόσμου. Και τώρα μπορεί να σου λέω ότι αισθάνομαι ότι το Style Me Up! μου ταιριάζει περισσότερο, αλλά ο κόσμος να έχει αντίθετη άποψη. Αλλά είμαι προετοιμασμένη. Και πέρσι στο Pop Up ήξερα ότι δεν θα περιμένουν με δάφνες. Υπήρξαν στιγμές που αγχώθηκα, που προβληματίστηκα. Αλλά αν πέρασα δύσκολα ήταν για άλλους λόγους, που δεν έχουν να κάνουν ούτε με την εκπομπή ούτε με την προσωπική μου ζωή.

Τι εννοείς;

Ήταν μια δύσκολη χρονιά για εμένα η περσινή, αλλά αυτό έχει να κάνει με κάτι που δεν θα έλεγα δημόσια.

Φαντάζομαι ότι δεν εννοείς όσα ακούγαμε για χωρισμούς και επανασυνδέσεις στην προσωπική σου ζωή.

Όχι. Ωστόσο, πέρσι μέσω της εκπομπής σου απάντησες στις φήμες που αφορούσαν σε κρίση στη σχέση σου με τον Snik. Είναι κάτι που δεν το συνηθίζεις. Όλα αυτά τα ρεπορτάζ που βασίζονται σε όσα λέει το φιλικό ή το στενό περιβάλλον στη δική μου περίπτωση δεν ισχύουν. Δεν έχω πολλούς φίλους, ούτε στενό περιβάλλον. Έχω δύο καλούς φίλους, που σίγουρα δεν μιλάνε, ούτε δίνουν πληροφορίες σε δημοσιογράφους. Κάποια στιγμή λοιπόν ήταν λογικό να αναρωτηθώ ποιοι είναι επιτέλους αυτοί οι φίλοι που ξέρουν ανά πάσα στιγμή τι γίνεται στην προσωπική μου ζωή. Διότι οι φίλοι μου αποκλείεται να διέψευδαν ή να επιβεβαίωναν μια φήμη.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς έχασες κάποια κιλά και κάποιοι είπαν ότι φλερτάρεις με την ανορεξία.

Είναι πολύ άσχημο να βγαίνουν κάποιοι και να κάνουν διάγνωση βλέποντας κάποιον στην τηλεόραση ή σε μία φωτογραφία. Θα εκμεταλλευτώ την ερώτηση που μου κάνεις για να πω ότι δεν έχω κάποιο πρόβλημα υγείας. Δόξα τω Θεώ, είμαι υγιής και σ’ το λέει αυτό κάποια που θα μπορούσες να την πεις και υποχόνδρια γιατί κάνω κάθε τρεις μήνες εξετάσεις. Την περσινή χρονιά κουράστηκα πολύ κι αυτό είχε επίπτωση στα κιλά μου. Κάποιοι όταν δουλεύουν 16 ώρες την ημέρα, όπως εγώ πέρσι, πρήζονται. Εγώ αδυνάτισα, παρόλο που έτρωγα κανονικά. Κι αυτό μπορούν να σ’ το επιβεβαιώσουν όσοι συνεργάστηκαν μαζί μου στον Alpha.

Πηγή: okmag.gr