Μια μοναδική εμπειρία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν δέκα νέοι από τον Δήμο Ωραιοκάστρου. Συμμετείχαν στο πρόγραμμα «May the Truth be with you» (Είθε η Αλήθεια να είναι μαζί σας), που πραγματοποιήθηκε από τις 17 ως τις 20 Σεπτεμβρίου 2021 στο Detmold της Γερμανίας, Δήμος με τον οποίο ο Δήμος Ωραιοκάστρου είναι αδελφοποιημένος.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 40 νέοι από το Detmold (Γερμανία), το Saint-Omer (Γαλλία) και το Ωραιόκαστρο (Ελλάδα). Οι νέοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον και τον πολιτισμό τους. Κατά την διάρκεια του προγράμματος εξέτασαν την ιστορία των μέσων ενημέρωσης και το αληθινό περιεχόμενο των ειδήσεων. Ειδικότερα, διερεύνησαν την ένταση μεταξύ της ελευθερίας της έκφρασης και των θεωριών συνωμοσίας σε έναν ψηφιακό κόσμο και τη δύναμη της πληροφορικής και τις απαρχές της.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές του προγράμματος, στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια εικονική έκθεση χρησιμοποιώντας κωδικούς QR, που το επόμενο διάστημα πρόκειται να τοποθετηθούν σε διάφορα δημόσια κτίρια στις τρεις χώρες και θα οδηγήσουν τους πολίτες σε ένα «τρίγλωσσο» ταξίδι στην ιστορία της τεχνολογίας των πληροφοριών.

Οι νέοι είχαν την ευκαιρία να αναζητήσουν την αλήθεια της πληροφορίας και τις επιπτώσεις της στην κοινωνία και τη δημοκρατία, παρουσίασαν τα ευρήματά τους στους δημάρχους των τριών χωρών και συζήτησαν το θέμα ενόψει των επικείμενων εκλογών στη Γερμανία.

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της διοργανώτριας αδελφοποιημένης πόλης Detmold και συμμετείχε στο πρόγραμμα, καθώς ενισχύει τις βασικές ικανότητες των νέων, το εκπαιδευτικό έργο για την αξιολόγηση της έρευνας στο Διαδίκτυο και την ανακάλυψη ψευδών ειδήσεων, την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μεταξύ των νέων, ενώ έδινε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν την πόλη του Detmold.

Οι νέοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα συναντήθηκαν με τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη, και του κατέθεσαν τις εντυπώσεις και τις εμπειρίες από την συμμετοχή τους σε αυτό. Ο κ. Τσακίρης συνεχάρη τους νέους για το υψηλό επίπεδο εκπροσώπησης στο πρόγραμμα και επισήμανε πως ο Δήμος Ωραιοκάστρου είναι αποφασισμένος να ενισχύσει με κάθε τρόπο την εξωστρέφειά του, αξιοποιώντας το πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο που διαθέτει και αποτελούν οι νέοι του τόπου.