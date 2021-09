Δύο ηγετικά στελέχη των Ταλιμπάν έχουν εξαφανιστεί τις τελευταίες ημέρες από τη δημόσια σφαίρα, πυροδοτώντας συζητήσεις και φήμες ακόμη και για το εάν είναι ακόμη στη ζωή.

Ο ανώτατος ηγέτης τους, Μουλά Αϊμπατουλάχ Αχουντζάντα, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια εδώ και ένα μήνα μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν αλλά ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης διαψεύδει τις φήμες πως δεν είναι πλέον στη ζωή.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Δίκτυο Αναλυτών για το Αφγανιστάν, η απουσία του από όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές εκδηλώσεις, σχεδόν ένα μήνα μετά την πτώση της Καμπούλ, υποδηλώνει ότι δεν είναι πια ζωντανός.

Οι αναλυτές σημείωσαν ότι ακόμη και ο απομονωμένος Μουλά Ομάρ έκανε κάποιες δημόσιες εμφανίσεις, αν και όχι σε βίντεο, όταν κυβερνούσε τη χώρα. Ωστόσο είχε συναντήσεις με ξένους αξιωματούχους και παραχωρούσε ραδιοφωνικές συνεντεύξεις.

«Θα ήταν περίεργο, επομένως, αν ο Αϊμπατουλάχ Αχουντζάντα, τώρα που το κίνημα βρίσκεται στην εξουσία, ήταν ζωντανός και ακόμα τόσο απομονωμένος. Προς το παρόν φαίνεται να λειτουργεί ως μια συμβολική φιγούρα που μπορεί να λειτουργεί ενοποιητικά χωρίς να εμφανίζεται ή να μιλάει».

Σε ό,τι αφορά τον Μουλά Αμπντούλ Γκάνι Μπαραντάρ, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα μεταξύ των Ταλιμπάν, η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη.

Οι ερωτήσεις σχετικά με την ευημερία του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου και βασικού προσώπου στις ειρηνευτικές συνομιλίες άρχισαν να αυξάνονται αφού δεν εμφανίστηκε δημόσια επί αρκετές ημέρες.

Μάλιστα, υπήρξαν φήμες στην Καμπούλ ότι σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε σοβαρά σε μια μάχη με άλλο ηγετικό στέλεχος των Ταλιμπάν κατά τη διάρκεια διαμάχης σχετικά με τον τρόπο διαμοιρασμού των υπουργείων του Αφγανιστάν. Κάτι που διέψευσε ο ίδιος, καθώς εμφανίστηκε χθες σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξη.

«Όχι, δεν είναι αλήθεια. Είμαι καλά και υγιής» είπε ο Μπαραντάρ σε συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση τους Αφγανιστάν, που αναρτήθηκε στο Twitter από το πολιτικό γραφείο των Ταλιμπάν στην Ντόχα.

«Τα μέσα ενημέρωσης λένε ότι υπάρχουν εσωτερικές έριδες. Δεν συμβαίνει τίποτα μεταξύ μας, δεν αληθεύει» πρόσθεσε.

Στα πλάνα ο Μπαραντάρ κάθεται σε έναν καναπέ δίπλα στον άνθρωπο που του παίρνει τη συνέντευξη, κρατώντας ένα μικρόφωνο της κρατικής τηλεόρασης RTA και φαίνεται σαν να διαβάζει από ένα χαρτί. «Δεν υπάρχει κάτι το ανησυχητικό» υπογράμμισε.

Mullah Abdul Ghani Baradar’s video came to light;

Clear denial of being killed or injured. He said that he is well and there is complete unity in the ranks of Taliban. pic.twitter.com/dgw4W5egOf

— Afghan English (@AfghanEnglish_) September 15, 2021