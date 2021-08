O τηλεοπτικός Έινταν του Sex and the City, ο ηθοποιός Τζον Κόρμπετ αποκάλυψε τον μυστικό του γάμο με την Μπο Ντέρεκ έπειτα από 20 χρόνια σχέσης.

O 60χρονος σήμερα Τζον Κόρμπετ έκανε την αποκάλυψη κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο The Talk.

«Τζέρι, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι ξέχασα να σου το πω. Περίπου τα Χριστούγεννα παντρευτήκαμε. Με την Μπο παντρευτήκαμε.

Αυτή είναι ίσως η πρώτη φορά (που το λέω δημόσια) – είμαστε πολύ κλειστοί άνθρωποι. Δεν κάναμε κάποια ανακοίνωση. Μόνο οι φίλοι και οι οικογένειές μας το ήξεραν.

Αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας από τους δυο μας λέει δημόσια κάτι σχετικό με τον γάμο μας. Λοιπόν, είσαι φίλος μου, και τώρα υποθέτω ότι το λέω σε όλη την Αμερική ή τον κόσμο. Και ναι, μετά από 20 χρόνια αποφασίσαμε να παντρευτούμε» είπε περιχαρής.

O ηθοποιός πρόσθεσε δε ότι «δεν ήθελαν το 2020 να είναι μία χρονιά που θα αναπολείς και θα μισείς. Και έτσι σκεφτήκαμε, ας κάνουμε κάτι καλό και το κάναμε γύρω στα Χριστούγεννα».

Η ηθοποιός ήταν στο παρελθόν παντρεμένη με τον ηθοποιό-σκηνοθέτη Τζον Ντέρεκ για σχεδόν 22 χρόνια πριν από το θάνατό του το 1998.

John Corbett Reveals He and Bo Derek Wed ‘Around Christmastime’ Last Year: ‘After 20 Years We Decided to Get Married’ https://t.co/TfELQWP23Q

— People (@people) August 3, 2021