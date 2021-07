Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν και επίσημα σήμερα με την τελετή έναρξης που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Την ίδια ώρα εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το στάδιο όπου φιλοξενήθηκε η τελετή για να διαμαρτυρηθούν για τη διεξαγωγή των Αγώνων στη χώρα της Ασίας. Θυμίζουμε ότι οι Ολυμπιακοί θα γίνουν χωρίς θεατές λόγω του κοροναϊού που επιμένει να πλήττει και την Ιαπωνία.

Όπως είναι φυσικό, η συγκεκριμένη διαδήλωση έγινε θέμα στον παγκόσμιο Τύπο με πολλά διεθνή ΜΜΕ να αναφέρονται στο θέμα. «Δεν θέλουμε να έχουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες σε αυτήν τη χώρα!», ήταν το κεντρικό σύνθημα της συγκέντρωσης.

