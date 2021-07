Ο Ελσίντ Χισάι θα συνεχίσει την καριέρα του στη Λάτσιο, όμως το νέο βήμα για τον Αλβανό αμυντικό δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο. Συγκεκριμένα, ο πρώην παίκτης της Νάπολι συστήθηκε στους νέους του συμπαίκτες με το «Bella Ciao» και οι οπαδοί της ιταλικής ομάδας «τρελάθηκαν» με τον Χισάι.

Οι οπαδοί της Λάτσιο είναι έξαλλοι με το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας τους, με αποτέλεσμα να τον χαρακτηρίσουν «σκουλήκι», επειδή τραγούδησε το Bella Ciao και του κάνουν σαφές ότι η ομάδα της Ρώμης είναι φασιστική!

Η στάση των οπαδών της Λάτσιο παραμένει αδιάλλακτη και μάλιστα ένας από τις ηγετικές μορφές της εξέδρας των λατσιάλι, ο Φράνκο Κονσταντίνο σχολίασε μιλώντας στο ιταλικό πρακτορείο «Adnkronos»:

«Χισάι σκουλήκι, η Λάτσιο είναι φασιστική. Ιστορικά, οι οπαδοί μας ήταν πάντα κοντά στην ακροδεξιά. Το λέω αυτό με υπερηφάνεια. Το να τραγουδάει κάποιος το «Bella Ciao» φορώντας τη φανέλα της Λάτσιο είναι απολύτως τρελό. Εκανε λάθος ο Χισάι και δεν υπάρχουν δικαιολογίες γι’ αυτό».

To τραγούδι του Χισάι και οι αντιδράσεις:

Elseid #Hysaj sings “Bella Ciao” as his initiation with his new club after @OfficialSSLazio scored 10 goals against Top 11 Radio Club 103

🎥\ ig 10_luisalberto pic.twitter.com/D5peEjoZ9k

