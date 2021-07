Το Σάββατο με «ΤΑ ΝΕΑ»: «Οι τελευταίοι Γαληνότατοι», «Down Town» & ΟΚ! Το περιοδικό των διασήμων

Οι τελευταίοι Γαληνότατοι

του Άγγελου Βλάχου

Κομνηνοί οι τελευταίοι αληθινοί αυτοκράτορες του Βυζαντίου.

Ο Αγγελος Βλάχος γράφει για τη ζωή και τα έργα των μεγάλων αυτοκρατόρων του Βυζαντίου.

Συνωμοσίες, φόνοι, πάθη και μοιραία λάθη στην αυλή της δυναστείας των Κομνηνών.

«Οι τελευταίοι Γαληνότατοι» έχουν ως θέμα τους τον βίο και τα έργα των τελευταίων Κομνηνών, του Ιωάννου, του Μανουήλ και του Ανδρόνικου, όπως τα εξιστόρησε, υποτίθεται, ένας άγνωστος χρονογράφος από την Καππαδοκία, που έζησε μαζί τους στο Ιερό Παλάτιο και στα αντίσκηνα της εκστρατείας. Η εξιστόρηση τελειώνει με την άγρια εκτέλεση του Ανδρόνικου στον Ιππόδρομο στις 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, όπως σκόπιμα επέλεξε ο νέος αυτοκράτωρ Ισαάκιος Άγγελος, προκειμένου να παρακολουθήσει το θέαμα όσο γινόταν περισσότερος κόσμος λόγω της αργίας.

Ο Α. Σ. Βλάχος μας διηγείται την πολιτεία των τριών τελευταίων αυτοκρατόρων της δυναστείας των Κομνηνών με μια εκπληκτική υποκριτική γραφής, μιμούμενος δηλαδή το ύφος και τον τρόπο των Βυζαντινών χρονογράφων. Οι τελευταίοι Κομνηνοί είναι και οι τελευταίοι αληθινοί αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Μετά από αυτούς τα βασιλικά στέμματα θα είναι «από υαλί χρωματιστό». Όλα θα αρχίσουν λίγο – λίγο να σβήνουν, τίποτε σχεδόν δεν θα είναι όπως πριν. «Σιγά – σιγά έφευγε το φως της μέρας, έφευγαν, μια μια, οι ανταύγειές του, κι έμεινε, σαν ύστατος χαιρετισμός, μια σπίθα που τρεμούλιαζε πολύ ψηλά ο σταυρός στον τρούλλο της Μεγάλης Εκκλησίας.»

Ο Άγγελος Σ. Βλάχος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1915. Κατάγεται από οικογένεια που έχει δώσει μια σειρά από δημόσιους λειτουργούς, ξεκινώντας από τον προπάππο του που ήταν Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων την εποχή του Όθωνα. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, μπήκε στο διπλωματικό σώμα το 1939, και κατά τη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο. Το 1943 φυλακίστηκε από τους Γερμανούς αλλά κατόρθωσε να φύγει στη Μέση Ανατολή και πήρε μέρος στην εξόριστη ελληνική κυβέρνηση στο Κάιρο. Μετά την απελευθέρωση σταδιοδρόμησε ως διπλωμάτης έως το 1974, ενώ παράλληλα διακρίθηκε και στο χώρο της πολιτικής. Ήταν μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Στη λογοτεχνία πρωτοεμφανίστηκε το 1945 και έχει τιμηθεί με πλήθος διακρίσεων. Το έργο του περιλαμβάνει μυθιστορήματα, διηγήματα με θεματολογία κυρίως ιστορική, καθώς επίσης και μεταφράσεις έργων του Αισχύλου, του Αριστοτέλη και του Θουκυδίδη. Ασχολήθηκε και με τη δημοσιογραφία γράφοντας σε αθηναϊκές εφημερίδες με το ψευδώνυμο Ανδρέας Βέλος. Πέθανε το 2003.

Down Town

Μαίρη Χρονοπούλου: Ο ζωντανός μύθος του ελληνικού κινηματογράφου φωτογραφίζεται για το εξώφυλλο και μιλάει για τη ζωή της.

Η ιστορία του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου: Σπάνιες φωτογραφίες και οι καλύτερες στιγμές του μεγαλύτερου πολιτιστικού καλοκαιρινού event.

Τόκιο 2021: 14 Έλληνες πρωταθλητές φωτογραφίζονται για το DownTown και μιλάνε για τους στόχους τους, λίγο πριν ξεκινήσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο.

Myconomics: Στο νησί των ανέμων φυσάει δισεκατομμύρια. Ποιοι ξένοι επενδυτές αγοράζουν βίλες στη Μύκονο και ποια είναι τα νέα υπερπολυτελή ξενοδοχεία που άνοιξαν φέτος.

The untold story: Το παραμύθι αγάπης της Καρολάιν και του Μπάμπη που κατέληξε να γίνει εφιάλτης.

Fantastic Three: Ο Γιάννης Στάνκογλου, ο Αλέκος Συσσοβίτης και ο Ιωάννης Παπαζήσης γυρίζουν όλη την Ελλάδα με την παράσταση Προμηθέας Δεσμώτης.

Βασίλης Μίχας: Είναι νέος, ωραίος, ποζάρει μπροστά στη θάλασσα και μιλάει για τη ζωή του, τις γυναίκες και τους έρωτες με διαφορά.

Aretha Franklin: Η ζωή της βασίλισσας της soul έγινε σειρά.

The Best Ice Creams in Town: Πού θα βρεις τα καλύτερα παγωτά της Αθήνας.

Aλέξανδρος Μπουρδούμης-Λένα Δροσάκη

Το ζευγάρι μιλάει πρώτη φορά για την καταγγελία στον Πέτρο Φιλιππίδη.

Πέμυ Ζούνη

«Προσπαθώ να συγχωρήσω τον εαυτό μου»

Το Χόλιγουντ στην Ελλάδα

Σπέτσες: Κέιτ Χάντσον & Ντάνιελ Γκρεγκ

Μήλος: Τζάστιν & Χέιλι Μπίμπερ

Μύκονος: Νικόλ Ρίτσι & Τζοελ Μάντεν

