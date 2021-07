Viral έχει γίνει μια αγγελία γάμου η οποία δημοσιεύτηκε σε εφημερίδα της Ινδίας, προκαλώντας αντιδράσεις στα social media της χώρας.

Την αγγελία είχε αποστείλει προς δημοσίευση «μία φεμινίστρια με δυναμικές απόψεις, άνω των 30 ετών, με piercing, που δουλεύει στον δημόσιο τομέα και είναι κατά του καπιταλισμού».

Όπως αναφέρει, για ταίρι ζητείται «όμορφος και καλογυμνασμένος άνδρας, αυστηρά 25 έως 28 ετών, μοναχογιός, με καλά εδραιωμένη επιχείρηση, μπάνγκαλοου και φάρμα έκτασης τουλάχιστον 20 εκταριών. Θα πρέπει να γνωρίζει να μαγειρεύει», ενώ απορρίπτονται όσοι… πέρδονται ή ρεύονται.

Όσοι ενδιαφέρονται καλούνται να στείλουν «βιογραφικό» στη διεύθυνση curbyourpatriarchy@gmail.com που μεταφράζεται σε «χαλιναγώγησε την πατριαρχία σου».

Η διεύθυνση του email έκανε αρκετούς να αμφισβητήσουν την αυθεντικότητά της αγγελίας με τους περισσότερους να υποθέτουν πως πρόκειται για «φάρσα» με σοβαρά έμμεσα μηνύματα.

Did someone put out a matrimonial ad for me pic.twitter.com/DKsbk0iijT

— Toolkit for Hot Takes (@awryaditi) June 15, 2021