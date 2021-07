Οι «Μέλισσες» είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα της χώρας. Ο Χρήστος Μάστορας και η παρέα του δεν σταματούν να μετρούν πρωτιές ενώ όποιο τραγούδι κυκλοφορήσουν γίνεται αμέσως επιτυχία.

Μάλιστα, στα Mad Video Music Awards, που διεξήχθησαν την Παρασκευή 25 Ιουνίου, έλαβαν για 8η χρονιά το βραβείο «Συγκρότημα της Χρονιάς» και τραγούδησαν δίπλα στη Tάμτα βάζοντας «φωτιά» στην σκηνή. Σήμερα, ο Χρήστος Μάστορας με ανάρτησή του στα social media θέλησε να ευχαριστήσει τους συνεργάτες του και το κοινό για την αγάπη που έχει δείξει στο συγκρότημα όλα αυτά τα χρόνια.

Όπως χαρακτηριστικά έγραψε:

«11 χρόνια Mad VMA, 46 Yποψηφιότητες και συνολικά 19 βραβεία. Φέτος ήταν η 8η χρονιά που λάβαμε το «Συγκρότημα της Χρονιάς» , επίσης πήραμε και την «Μπαλάντα της χρονιάς» για το «Μισή Καρδιά» που γράψαμε με τον αγαπημένο μας φίλο Σταν. Και να μου το έδειχνε σε βίντεο ένας ταξιδιώτης από το μέλλον τότε που ξεκινήσουμε, δεν θα τον πίστευα. Ευχαριστούμε πολύ τα Mad VMA λοιπόν που τόσα χρόνια μας δίνουν τον χώρο και το χρόνο να εκφραστούμε, να εμπνεύσουμε και να εμπνευστούμε με οδηγό τη μουσική.

Φέτος είχα την τύχη να τραγουδήσω δίπλα στη μοναδική Natasa Theodoridou που είχε την τιμητική της γιορτάζοντας 25 χρόνια στην κορυφή. Νατάσα σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Επίσης με τις Melisses ,τα αδέρφια μου δηλαδή τον Kostas Mavrogenis και τον Thanos Bee Laitsas τραγουδήσαμε παρέα με την κορυφαία σταρ και σε λίγο καιρό όπως πάει, αδερφή μας και μέλος της μπάντας, μιας και έχουμε περάσει πολλά χρόνια στα ίδια stages, την Tamta. Τις ευχαριστούμε πολύ που μοιράζονται μαζί μας τη λάμψη τους και ευχόμαστε οι φιλίες μας να κρατήσουν για πάντα… Είναι γυναίκες πρότυπα!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ τον Γιάννη Κουτράκη Yiannis Koutrakis που είναι πατέρας, αδερφός μέντορας και ο «αφανής ήρωας» της μπάντας,

Την εταιριάρα μας την Panik Records τον υπέροχο διευθυντή της Giorgos Arsenakosκαι όλους την ομάδα του.

Τον συνοδοιπόρο και καλύτερο tour manager Τάσο Σταυρόπουλο

Το μαέστρο μας Παύλο Καλτουρουμίδη

Τον ντράμερ μας Σπύρο Κουδούνη

Τον πολυτάλαντο Γιάννη Καρακατσάνη

Τον υπέρηχολήπτη Κυριάκου Κυριάκου

Τον υπερφωτιστή Σπύρο Κουρκουμέλη

Τον καλύτερο fashion consultant Πάνο Αλμπάνη

Τους γονείς μας που μας επέτρεψαν να τους κρατάμε ξύπνιους με την φασαρία που με τα χρόνια έγινε μουσική

Και last but not least όλους εσάς που τόσα χρόνια δίνετε αξία και ουσία στις ζωές μας!».