Βίντεο – ντοκουμέντο από το δυστύχημα με τους 14 νεκρούς από την πτώση του τελεφερίκ στην Ιταλία, έρχεται στη δημοσιότητα.

Πρόκειται για συρραφή δύο βίντεο που δημοσιεύουν διεθνή ΜΜΕ, όπου καταγράφεται η τελευταία διαδρομή της καμπίνας τελεφερίκ η οποία συνετρίβη σε ορεινή περιοχή κοντά στη λίμνη Ματζόρε, όταν έσπασε το ατσάλινο νήμα που τη συγκρατούσε.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Daily Mail, το υλικό δείχνει πόσο κοντά στην ασφαλή αποβίβασή τους βρίσκονταν οι 15 επιβάτες του τελεφερίκ, μερικά εκατοστά σχεδόν από την πλατφόρμα, προτού κοπεί το νήμα της ζωής τους με τόσο τραγικό τρόπο.

Τα δύο βίντεο δημοσίευσαν ιταλικά ΜΜΕ: το ένα από αυτά τραβήχτηκε από το εσωτερικό του σταθμού στην πλαγιά του βουνού και το άλλο από σημείο εκτός.

Μαζί, τα δύο βίντεο καταγράφουν τα 20 δευτερόλεπτα τρόμου που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχημα, στις 23 Μαΐου.

Όπως εξηγεί η βρετανική εφημερίδα, ένα από τα βίντεο δείχνει την καμπίνα καθώς πλησιάζει τον σταθμό. Όλα δείχνουν να πηγαίνουν καλά, αλλά ενώ η καμπίνα βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά από το τέρμα, το νήμα σπάει! Τότε η καμπίνα ξεκινά μια ανεξέλεγκτη πορεία προς τα πίσω. Στο τέλος χτυπά σε έναν πυλώνα και συντρίβεται.

Italian media published on Wednesday video footage of the deadly cable car disaster which occurred in northern Italy about three weeks ago. 14 people were killed in the accident, including five Israelis, all from the the same family. pic.twitter.com/LYZpeaRs04

Το δεύτερο βίντεο που τραβήχτηκε έξω από τον σταθμό δείχνει από απόσταση την ξέφρενη πορεία της καμπίνας και των επιβατών της προς τον θάνατο.

Υπενθυμίζεται ότι από τους 15 επιβάτες που βρίσκονταν στο τελεφερίκ επέζησε μονάχα ένας, ένα πεντάχρονο αγόρι από το Ισραήλ.

Police have arrested three people in the cable car disaster that killed 14 people in northern Italy.

The emergency brake may have been deactivated by a clamp used as a temporary repair, prosecutors say pic.twitter.com/zlwmTtkJJ3

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) May 26, 2021