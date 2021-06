Μάθημα για την προετοιμασία για επόμενες πανδημίες αποτελεί η κρίση του κοροναϊού, ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την ολοκλήρωση της συνόδου ΕΕ-ΗΠΑ.

Ο Σαρλ Μισέλ μίλησε για διεθνή συνεργασία, κάνοντας λόγο παράλληλα για τη σημασία του COVAX, των δωρεών εμβολίων και της παραγωγικής διαδικασίας.

Επίσης, έγινε συζήτηση για την κλιματική αλλαγή και την ενδυνάμωση της συνεργασίας όσο το δυνατόν περισσότερο, όπως σημείωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Μισέλ επεσήμανε ότι υπήρχε η ευκαιρία για συζήτηση σχετικά με το εμπόριο, τα ψηφιακά ζητήματα και θέματα καινοτομίας, ενώ υπογράμμισε τη σημασία των θεμελιωδών αξιών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Just 2 examples where we come together to lead. #EUUS pic.twitter.com/xBlHi38HVi

…bringing political parties back to Parliament in #Georgia

We work together to resolve regional conflicts.

The EU & US make a difference for peace.

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν διαβεβαίωσε ότι η Αμερική επέστρεψε», τόνισε ο Σαρλ Μισέλ και συμπλήρωσε ότι αυτή είναι μόνο η αρχή για την προώθηση των κοινών αξιών.

Όσον αφορά στις σχέσεις με τη Μόσχα, «είμαστε ενωμένοι» είναι το μήνυμα προς την Ρωσία, τόνισε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έκανε λόγο για «άριστη συνάντηση μεταξύ φίλων και συμμάχων» και προσέθεσε ότι η συμφωνία Boeing-Airbus «ανοίγει νέο κεφάλαιο στις σχέσεις μετά από περίπου 20 χρόνια διαμάχης».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επεσήμανε ότι στη συζήτηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, εστίασαν στο γεγονός ότι πρέπει να κινηθούν γρηγορότερα στο ζήτημα της πανδημίας, υπογραμμίζοντας ότι συμφώνησαν στη δημιουργία μιας «task force» ΕΕ-ΗΠΑ, η οποία θα αναγνωρίζει και θα λύνει προβλήματα.

We also discussed how to end the pandemic everywhere. This is a joint priority and a joint responsibility.

To get there, we decided to establish an 🇪🇺🇺🇸 Vaccines Task Force.

More cooperation to help vaccinate the world, faster. pic.twitter.com/5EdJpDw9EG

