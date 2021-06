Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά.

Μετά τις καταγγελίες για την ψυχολόγο της άτυχης 20χρονης, βγήκαν στο φως πληροφορίες πως και η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος είχε ανακοινώσει το 2018 πως αφαιρεί την τεκτονική ιδιότητα από την εν λόγω κυρία, προσάπτοντάς της και πολλές «τεκτονικές παραβάσεις».

«Η Ελένη Μυλωνόπουλου – Τσάτση παρέστησε ψευδώς σε όσους συναναστρέφεται μέσα στους κόλπους της Μεγάλης Στοάς ότι είναι Ιατρός, με ειδικότητα μαιευτήρα – γυναικολόγου, σπουδάσασα εις Πανεπιστήμιο της Ρουμανίας το οποίο και κατονομάζει στο ανηρτημένο βιογραφικό της» ανέφεραν χαρακτηριστικά οι Έλληνες μασόνοι.

Υπογραμμίζεται πως η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος αναφέρεται στην ιδιότητα της συγκεκριμένης γυναίκας ως μαία, ενώ δεν μιλούν για το κατά πόσο η ίδια έχει σπουδάσει Ψυχολογία.

Διαβάστε την ανακοίνωση της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος:

Το βιογραφικό της ψυχολόγου

Το βιογραφικό της κ. Μυλωνοπούλου υπάρχει στο διαδίκτυο. Αναφέρεται ότι είναι Κλινικός Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας – Κλινικός Υπνοθεραπευτής και διατηρεί ιδιωτικό γραφείο στο Χαλάνδρι.

Προηγουμένως, δούλεψε ως μαία για 25 χρόνια και είχε πάνω από 6000 τοκετούς στο ενεργητικό της.

Τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκε με τους τομείς της Ψυχολογίας, της Θεραπευτικής Ύπνωσης και του NLP, δηλαδή του νευρογλωσσικού προγραμματισμού σε συνδυασμό με την θεραπευτική ύπνωση και του Life Coach. Επίσης, ασχολείται με τη Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία.

Δηλώνει πως κατέχει πιστοποιήσεις σε «Personality Psychology» («Ψυχολογία Προσωπικότητας»), «Contribution of Psychology to Forensic Investigation» («Εγκληματολογική Έρευνα και η Συμβολή της Ψυχολογίας») και «Clinical Hypnosis and Therapeutic Applications» («Ύπνωση-Χαρακτηριστικά και Θεραπευτικές Εφαρμογές») από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Eφόσον είναι στα αγγλικά οι τίτλοι των πιστοποιήσεων, αυτό σημαίνει ότι τα μαθήματα αυτά έγιναν στα αγγλικά. Με μια γρήγορη αναζήτηση στο Διαδίκτυο, τουλάχιστον αυτή τη χρονική περίοδο δεν παραδίδονται τέτοια μαθήματα στα αγγλικά στο ΕΚΠΑ.

Επίσης, αναφέρει ότι κατέχει και δίπλωμα κλινικής υπνοθεραπεύτριας αλλά και άλλα σχετικά διπλώματα από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Το 2020 έλαβε το Βραβείο Ιατρικής Αναγνωρισιμότητας.