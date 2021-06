Δεν το χωράει ο νους, αυτό που συνέβη στην Ινδία, όπου μια νεαρή γυναίκα έπεσε νεκρή από έμφραγμα την ώρα του γάμου της όμως αντί να μπει τέλος στην τελετή, αυτή συνεχίστηκε καθώς η τραγική ηρωίδα… αντικαταστάθηκε και μάλιστα από την αδερφή της.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η άτυχη κοπέλα ονόματι Σουρμπί υπέστη έμφραγμα κατά τη διάρκεια της γαμήλιας τελετής που λάμβανε χώρα στην πόλη Ετάγουα, της πολιτείας Ούταρ Πραντές, έχοντας προηγουμένως ανταλλάξει στεφάνια με τον γαμπρό Μαντζές Κουμέρ όπως ορίζει η ινδουιστική γαμήλια παράδοση. Στο σημείο εκλήθη άμεσα ένας ντόπιος γιατρός, που όμως δεν κατάφερε να σώσει την νεαρή γυναίκα.

Bride drops dead of a heart attack at her wedding in India https://t.co/hS5HfPVNOH

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 3, 2021