Με περισσό κυνισμό και θράσος το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Β.Κορέας ανακοίνωσε ότι εκατοντάδες ορφανά παιδιά «με σοφία και κουράγιο στην ακμή της νιότης τους» επέλεξαν να κάνουν χειρονακτική εργασία για το κράτος, όπως αναφέρει το BBC.

Οι ηλικίες των παιδιών δεν έχουν διευκρινιστεί όμως φωτογραφίες που διοχετεύθηκαν από το πρακτορείο δείχνουν ότι τα παιδιά αυτά είναι σε εφηβική ηλικία.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγορούν τη Βόρεια Κορέα ότι κάνει χρήση παιδικής εργασίας, κάτι που το καθεστώς της Πιονγιάνγκ αρνείται.

NEW: North Korea is claiming its children have «volunteered» to work in coal mines:

-Human rights groups have long accused the DPRK of forced child labor

-State media says orphans are «repaying» the party’s love

-Ceremony of children before work shownhttps://t.co/e0Hq7Ybnzi pic.twitter.com/7Iuoogf5c6

— NK NEWS (@nknewsorg) May 28, 2021