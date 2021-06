Κάτοικος Βαρκελώνης θα παραμείνει ο Λιονέλ Μέσι, αφού ο Ζοάν Λαπόρτα πέτυχε την ανατροπή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας El Confidencial, ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα έπεισε τον αργεντινό επιθετικό να ανανεώσει το συμβόλαιό του για δύο χρόνια.

Ο Μέσι είχε ανακοινώσει ότι θα αναζητήσει άλλη ομάδα το καλοκαίρι, μετά τη λήξη του συμβολαίου του.

Ωστόσο, οι ανακατατάξεις στη διοίκηση της Μπάρτσα και η ανάληψη της προεδρίας από τον Λαπόρτα μετέβαλαν τα δεδομένα.

Η ιστοσελίδα υποστηρίζει ότι ο καταλανός παράγοντας απέσπασε το «ναι» του Μέσι, ο οποίος θα συνεχίσει στο Καμπ Νόου.

🚨🚨[ @elconfidencial ] | Laporta has an AGREEMENT with Leo Messi for the next TWO seasons. pic.twitter.com/1wiLGePQWx

