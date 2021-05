Σε αναγκαστική προσγείωση φέρονται να υποχρέωσαν αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση μεταξύ Ελλάδας και Λιθουανίας οι αρχές της Λευκορωσίας, ώστε να προβούν στη σύλληψη αντικαθεστωτικού δημοσιογράφου που επέβαινε σε αυτό.

Πτήση της Ryanair που είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος των Αθηνών με προορισμό την πρωτεύουσα της Λιθουανίας Βίλνιους υποχρεώθηκε από τις αρχές της Λευκορωσίας να κάνει… μεταβολή και ενώ κινείτο βόρεια να στραφεί νοτιοανατολικά ώστε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της λευκορωσικής πρωτεύουσας, του Μινσκ.

Πρόκειται για την πτήση της Ryanair με κωδικό FR 4978 που αναχώρησε από τα Σπάτα στις 12.48 μ.μ. το μεσημέρι της Κυριακής.

Στο αεροπλάνο επέβαινε ο Λευκορώσος δημοσιογράφος Ραμάν Προτασέβιτς, ιδρυτής του διαδικτυακού ενημερωτικού δικτύου NEXTA, ο οποίος έχει πρωτοστατήσει στην κάλυψη των γεγονότων του περασμένου έτους στην πατρίδα του και έχει ταχθεί κατά του καθεστώτος Λουκασένκο.

Πράκτορες της KGB ανάγκασαν το πλήρωμα να γυρίσει το αεροπλάνο στο Μινσκ

Όπως καταγγέλλουν συνάδελφοί του από το δίκτυο NEXTA, στην πτήση επέβαιναν και πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών, oι οποίοι ανάγκασαν το πλήρωμα της Ryanair να γυρίσει το αεροσκάφος στο Μινσκ, λίγα λεπτά πριν αυτό εγκαταλείψει τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας, με πρόσχημα δήθεν τρομοκρατικό κίνδυνο.

Το παρακάτω γράφημα της εταιρίας παρακολούθησης πτήσεων Flight Radar 24 δείχνει την απότομη αλλαγή πορείας του αεροσκάφους λίγο πριν εξέλθει του λευκορωσικού εναέριου χώρου κι ενώ βρισκόταν μερικά χιλιόμετρα πριν το Βίλνιους, ώστε να πάρει τον δρόμο για το Μινσκ.

A Ryanair flight #FR4978 from Athens to Vilnius, diverted to Minsk in Belarus earlier today.https://t.co/rnUpiqOjch According to reports in media a Belarus journalist, that was onboard the flight, was arrested after the diversion to Minsk. pic.twitter.com/MQyvXsDExM — Flightradar24 (@flightradar24) May 23, 2021

Oι ίδιες πηγές από το δίκτυο NEXTA αναφέρουν ότι λίγο πριν βγει το αεροπλάνο από τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας και μπει σε αυτόν της Λιθουανίας, λευκορωσικά πολεμικά αεροσκάφη τύπου MIG-29 το υποχρέωσαν να κατευθυνθεί προς Μινσκ.

Οι συνάδελφοι του Προτασέβιτς αναφέρουν ότι στην πατρίδα του ο δημοσιογράφος είναι αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή.

BREAKING! The regime landed @Ryanair plane, which was flying from Athens to Vilnius,in order to arrest the famous Belarusian journalist Roman Protasevich. In Belarus, he faces the death penalty. Belarus has seized a plane,put passengers in danger, in order to repress an opponent pic.twitter.com/TEv22to5XM — Franak Viačorka (@franakviacorka) May 23, 2021

Η ηγέτιδα της λευκορωσικής αντιπολίτευσης, Σβιατλάνα Τσιχανόφσκαγια, παρενέβη μέσω Twitter ζητώντας την άμεση απελευθέρωση του Προτάσεβιτς και την επιβολή νέων κυρώσεων κατά του Μινσκ.

«Το καθεστώς Λουκασένκο έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων στο αεροπλάνο. Πλέον, κανείς που πετάει πάνω από τη Λευκορωσία δεν είναι ασφαλής», έγραψε.

The regime forced the landing @Ryanair plane in Minsk to arrest journalist and activist Raman Pratasevich. He faces the death penalty in Belarus. We demand immediate release of Raman, @ICAO investigation, and sanctions against Belarus. pic.twitter.com/ondPBd0kU9 — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 23, 2021