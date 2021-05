Φρίκη προκαλεί η είδηση ότι οδηγός στις ΗΠΑ πυροβόλησε και σκότωσε ένα 6χρονο αγόρι που καθόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και πήγαινε με τη μητέρα του σχολείο. Αφορμή για να αρχίσει να πυροβολεί ο άνδρας, ήταν ο διαπληκτισμός που είχε με την μητέρα του παιδιού και η χειρονομία που του έκανε.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην Κομητεία Όραντζ της Καλιφόρνιας. Ο δράστης, όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, εμφανίστηκε στον δρόμο τους με ένα άλλο όχημα και εμπόδισε την πορεία τους. Τότε, η μητέρα του 6χρονου αγοριού ανταπέδωσε στον διερχόμενο οδηγό με μία χειρονομία.

Ο οδηγός -ενοχλημένος από την κίνησή της- κατέβηκε από το όχημα του, κινήθηκε προς το μέρος της και πυροβόλησε το 6χρονο αγοράκι.

A 6-year-old boy was fatally shot in a suspected road rage incident while sitting inside a car being driven by his mother in Orange County, according to the California Highway Patrol https://t.co/9DUH1wIU0Z

