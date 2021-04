«Έκλεισε ένας κύκλος. Ευχαριστώ όσους με ανέχτηκαν. Τα πιο οξύμωρα πράγματα που έχω ζήσει ποτέ στη ζωή μου, τα έζησα εδώ. Θέλω να πω στα παιδιά της κόκκινης ομάδας να συνεχίσουν να προσπαθούν και να μάχονται», είπε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Παππάς ενώ ο κολλητός του Τριαντάφυλλος δεν μπορούσε να πιστέψει το νέο της αποχώρησής του.

Πάντως, ο Παππάς, από νωρίς στο Twitter είχε μπει στο στόχαστρο του κόσμου, που γνώριζε τα spoilers που κυκλοφορούσαν και πανηγύριζε για την φυγή του πολύ πριν την ανακοίνωση του ονόματός του.

Όταν τελικά ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε πως ο ηθοποιός αποχωρεί, το hastag #Παππά έγινε δεύτερο trend στο Twitter μετά το hastag Survivorgr.

it was at this moment he knew he f*сked up #Survirorgr pic.twitter.com/wUUZ8AaJEI

