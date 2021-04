Η πριγκίπισσα Νταΐανα ήταν αυτή που την ενέπνευσε για το ρόλο της ως Wonder Woman δήλωσε σε συνέντευξη της στο Vanity Fair η ηθοποιός Γκαλ Γκαντότ.

Όπως ανέφερε, ένα σχετικό ντοκιμαντέρ στάθηκε η αφορμή για να συνδέσει την -αγαπημένη σε όλους- πριγκίπισσα με την ηρωίδα, που υποδύθηκε.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Θυμάμαι να βλέπω ένα ντοκιμαντέρ για την πριγκίπισσα Νταϊάνα και υπήρχε ένα σημείο, όπου όλοι έλεγαν πόση συμπόνια και φροντίδα είχε για τους ανθρώπους και αμέσως σκέφτηκα «Ντινγκ, ντονγκ! Αυτή θα έπρεπε να είναι η Wonder Woman μας».

Η ηθοποιός δήλωσε ακόμα ότι τα κοινά σημεία της αδικοχαμένης πριγκίπισσας και της ηρωίδας Wonder Woman, που είναι η καλοσύνη προς τον συνάνθρωπο και η προσφορά, είναι πάρα πολύ σημαντικά και όχι κάτι γενικό που βρίσκεται στον κάθε άνθρωπο, καθώς πάνω σε αυτό το αίσθημα της αλληλεγγύης βασίζονταν οι ζωές και των δύο γυναικών.

Had the best time being a part of the Vanity Fair cocktail hour charity event

Thank you for having me @VanityFair ❤️ pic.twitter.com/AeNMC6MTuF

— Gal Gadot (@GalGadot) April 14, 2021