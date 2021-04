Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα πρόκειται να εμφανιστεί στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Roll Up Your Sleeves» του NBC αφιερωμένο στον εμβολιασμό κατά της Covid-19.

Michelle Obama, Lin-Manuel Miranda, More to Appear on NBC Vaccination Special https://t.co/83261gxeZ3 pic.twitter.com/4UimthYgaY

— Variety (@Variety) April 1, 2021