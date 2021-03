Ιδιαίτερα βαρύ ήταν το κλίμα στο σπίτι της μουσικής ακαδημίας του House of Fame, αφού κανείς από τους παίκτες δεν περίμενε να αποχωρήσει από τον διαγωνισμό ένα από τα φαβορί, η Holly Grace στο live της Παρασκευής.

Ο Θέμης συγκινημένος έλεγε ότι νιώθει ευγνώμων για αυτό το ταξίδι:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που αυτή ήταν η τελευταία μου φορά στη σκηνή του House Of Fame. Έδειξα ποιος είμαι σαν καλλιτέχνης, πως είμαι καλλιτεχνικά, αυτός είμαι. Take that or leave it… Θα μου λείψουν η Βένια και η Χρύσα, τα κορίτσια μου και πιστεύω ότι θα λείψω σε αυτές αρκετά. Ίσως η Χρύσα να το δείξει λίγο παραπάνω.

Η Βένια είναι σκληρό καρύδι… Μου φαίνεται υπέροχο που αύριο δεν θα ξυπνήσω εδώ. Θα ξυπνήσω σπίτι μου με όλον τον κόσμο που έχω χτίσει εκεί έξω με πολύ κόπο.

Εδώ κατάλαβα ότι είχα υποτιμήσει λίγο τον κόσμο μου, το σπίτι μου που έχω φτιάξει με τα χέρια μου από το μηδέν… Για μένα η μεγάλη ευτυχία είναι ότι φεύγω από κάπου που δεν θέλουν να φύγω. Τους έβλεπα μέσα πως έκλαιγαν και για μένα είναι τεράστια νίκη. Αυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη για έναν άνθρωπο, να τον αγαπούν και να αγαπάει.»

Οι συμπαίκτες του μάλιστα εκφράστηκαν με πολύ θερμά λόγια για τον ίδιο.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο το σχετικό απόσπασμα: