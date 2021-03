Η Κάια Γκέρμπερ ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει στην 10η σεζόν της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς American Horror Story.

Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ θα δοκιμάσει και πάλι τις υποκριτικές της ικανότητες, όπως ανακοίνωσε ο συν-δημιουργός της σειράς, Ryan Murphy.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ανακοινώνω ότι η Κάια Γκέρμπερ θα μπει στην οικογένεια του American Horror Story» έγραψε στο Instagram του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ryan Murphy (@mrrpmurphy)

Στο πλάι της Γκέρμπερ θα δούμε μεταξύ άλλων την Σάρα Πόλσον, την Αντζέλικα Ρος αλλά και τον Μακόλεϊ Κάλκιν.

Ο δέκατος κύκλος της σειράς θα έχει τίτλο «American Horror Story: Double Feature» και σύμφωνα με το teaser θα αφηγείται «δύο τρομακτικές ιστορίες, μία στη θάλασσα και μία στη στεριά».

Δεν είναι η πρώτη φορά που το μοντέλο συμμετέχει σε παρόμοιο εγχείρημα, καθώς στο παρελθόν έχει εμφανιστεί στο The Last Day of Summer και το Sister Cities.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ryan Murphy (@mrrpmurphy)