Με ένα εξώφυλλο που θα συζητηθεί κυκλοφορεί το βρετανικό εβδομαδιαίο περιοδικό «Τhe Spectator», το οποίο αφήνει αιχμές για τη διαχείριση των εμβολιασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με τίτλο «Η Ευρώπη σε πανικό», στο εξώφυλλο απεικονίζονται ευρωπαίοι ηγέτες, όπως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Εμανουέλ Μακρόν και η Άνγκελα Μέρκελ καθώς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γυμνόστηθος – σε μία αναπαράσταση της ημέρας που εμβολιάστηκε.

Στο άρθρο του συντάκτη αναφέρεται ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε «τυφλό πανικό» και μάλιστα «την ώρα που η καταστροφή από τους εμβολιασμούς γίνεται όλο και χειρότερη».

«Αυτό που ξεκίνησε ως φαρμακευτική κρίση μετατρέπεται σε μια σειρά πολύ μεγαλύτερων υγειονομικών, οικονομικών και πολιτικών καταστροφών» συμπληρώνει.

Μεταξύ άλλων, ο συντάκτης Matthew Lynn κάνει λόγο για «αποτυχία της εμβολιαστικής εκστρατείας», ενώ μιλά για αλαλούμ με φαρμακευτικές εταιρείες την στιγμή που «το τρίτο κύμα και οι μεταλλάξεις του κοροναϊού απειλούν τον μη εμβολιασμένο πληθυσμό».

Μάλιστα, προβλέπει ότι η υγειονομική κρίση θα αποβεί μοιραία σε οικονομικό επίπεδο, προοιωνίζοντας «οικονομική καταστροφή».

Να σημειωθεί πάντως πως, εντός του άρθρου, δεν γίνεται κάποια αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την παρουσία του να περιορίζεται στο σχετικό σκίτσο, που αναπαριστά την εικόνα από την ημέρα που πήγε να εμβολιαστεί.

‘The EU is in a blind panic as its jabs catastrophe gets worse and worse. What started out as a pharmaceutical crisis is rapidly turning into a series of far bigger public health, economic and political disasters.’

✍️ Matthew Lynn

— The Spectator (@spectator) March 25, 2021