Πολύ επεισοδιακά εξελίχθηκε η απόφαση ενός 25χρονου άνδρα να επισκεφτεί τον Ζωολογικό Κήπο του Σαν Ντιέγκο με τη δίχρονη κόρη του.

Ο πατέρας έθεσε σε κίνδυνο το κοριτσάκι του, καθώς μπήκε μαζί της στον χώρο όπου φιλοξενούνται οι ελέφαντες, προκειμένου να τραβήξουν φωτογραφίες.

Ο Jose Manuel Navarrete έχει συλληφθεί για αμέλεια ανηλίκου.

Who’s dumbass babydaddy is this 🤦🏻‍♂️

Dude almost got himself & his child killed by an elephant at the san diego zoo. pic.twitter.com/E2FNWANrjb

— Santi 🃏● 🇲🇽 (@heafukinsav) March 21, 2021