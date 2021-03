Το όνομα του Τόνι Σφήνου είναι από τα πρώτα που μας έρχονται στο μυαλό όταν μιλάμε για… Απόκριες.

Κάθε χρόνο, αυτή την περίοδο, ο Τόνι Σφήνος εμφανίζεται σε πάρτι που γίνονται ξέφρενα γλέντια με απεριόριστο κέφι και πολύ χορό.

Ο Τόνι Σφήνος με την μπάντα του ξέρουν πάρα πολύ πώς να διασκεδάζουν τον κόσμο και όταν μιλάμε για Απόκριες είναι τόσο περιζήτητοι που δεν ξέρουν πού να πρωτοεμφανιστούν.

Φέτος όμως λόγω του covid-19, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Ούτε πάρτι θα γίνουν, ούτε γλέντια, ούτε ο Τόνι Σφήνος θα κάνει εμφανίσεις.

Μπορεί όλοι μας να νιώθουμε και να ξέρουμε πως φέτος οι Απόκριες δεν θα θυμίζουν σε τίποτα τα παλιά, όμως, σίγουρα, για τον Τόνι Σφήνο αυτό θα είναι πιο έντονο.

Και μπορεί να έχουμε συνηθίσει να τον βλέπουμε με τις στολές και την περούκα του, έχετε αναρωτηθεί όμως πώς είναι στην πραγματικότητα o…. Θάνος Κιούσης, όπως είναι το πραγματικό του όνομα;

Ο άνθρωπος πίσω από την περσόνα

Ο Θάνος Κιούσης γεννήθηκε το 1978, μεγάλωσε στον Άγιο Ελευθέριο, σπούδασε θέατρο στο Βέλγιο και χορό στη σχολή της Ραλλού Μάνου. Μικρός θαύμαζε τον Θανάση Βέγγο, τον Διονύοη Παπαγιαννόπουλο, την Τζένη Καρέζη, τους Monty Pyhthons, τον Jim Carrey, τον Andy Kaufman και τον Pablo Francisco.

Προτού υιοθετήσει την περσόνα του Τόνι Σφήνου, είχε φτιάξει την ομάδα θεάτρου δρόμου Τσίρκο Ρεντίκολο και την μπάντα ΣΑΛΑΤΑ, που σημαίνει Σαλταρισμένα Αγνώστης Ταυτότητας Ατομάκια.

Έχει παίξει ως ηθοποιός σε τέσσερα επεισόδια της σειράς Ο Πόλεμος των Άστρων και στην ταινία μικρού μήκους του Θοδωρή Καζή «For the height and the view» ενώ το 2017 πρωταγωνίστησε ως Τόνι στην ταινία «The bachelor 2».

Ο πρώτος άνθρωπος που αποκάλυψε τηλεοπτικά την ταυτότητά του ήταν η Ελεονώρα Μελέτη, το 2013 στη Μεσημεριανή Μελέτη, όταν πήγε σε μια εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Τέρη Χρυσού.

Η αγάπη του για την κωμωδία και λίγη αγανάκτηση ήταν αυτά που τον οδήγησαν στην περσόνα του Σφήνου.

Όπως είχε πει ο ίδιος σε συνέντευξη του το 2011, την εποχή των Αγανακτισμένων: «Τι μου προσβάλλει πολύ την αισθητική; Η μόδα. Δεν την μπορώ. Με εκνευρίζει επίσης που εδώ ο κόσμος χάνεται και εμείς τρέχουμε για την γιουροβίζιον, τα βραβεία, τα καλλιστεία, τα έτσι, τα γιουβέτσι, τα γκλάμουρουζ, τα ποιος φίλησε ποιόν και ποιος έκλασε και δώστου λεφτά. Η οδική συμπεριφορά των Αθηναίων είναι απαίσια. Η συμπεριφορά των δημοτών περί καθαριότητας και ανακύκλωσης είναι απαράδεκτη. Η Αθήνα ακούει και αυτή στο «ωχουυυύ αδερφάκι μου…» και στο «έλα μωρέ….» Αυτό με εκνευρίζει, το επίπεδό μας!

Όλοι είναι αγανακτισμένοι αυτή την εποχή. Ακόμη και η αστυνομία είναι αγανακτισμένη που πρέπει αγανακτισμένη να αντιμετωπίσει τους αγανακτισμένους. Η οικονομική κρίση είναι το αποτέλεσμα μιας κακοδιαχείρισης πολλών χρόνων και εμείς σήμερα καλούμαστε να παίξουμε σε αυτό το έργο.»

Γυναίκα του είναι η Ιωάννα Γραμματικού, η οποία μεγάλωσε στη Βούλα, έχει δύο μικρότερες αδερφές, έχει εξοχικό στις Σπέτσες και ασχολείται με το σχέδιο μόδας.

Παντρεύτηκε την αγαπημένη του Ιωάννα Γραμματικού το 2016 στις Σπέτσες.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν δύο χρόνια πριν, όταν εκείνη βρέθηκε στο κοινό παράστασής του. Μάλιστα πρόσφατα έγινε και πατέρας.