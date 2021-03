Ο Κέβιν Έλισον της Νιούπορτ Κάουντι έκανε κάτι που δεν συνηθίζεται, όταν παίζεις κόντρα στην παλιά σου ομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, στο σημερινό παιχνίδι της Νιούπορτ Κάουντι εναντίον της Μορκάμπ, για την League Two, ο Έλισον σκόραρε και το πανηγύρισε λίγο… διαφορετικά. Έτρεξε πάνω στον προπονητή, Ντέρεκ Άνταμς, που καθόταν στον πάγκο των αντιπάλων και φώναξε στο πρόσωπο του.

Τι τους συνέδεε; Το γεγονός πως ο Έλισον, παρά χρόνια που υπηρέτησε στην Μορκάμπ, μπήκε στο περιθώριο όταν την ανέλαβε ο Άνταμς. Μάλιστα ο ο τεχνικός ήταν και ο λόγος που ο Βρετανός επιθετικός αποχώρησε τελικά το καλοκαίρι τον περασμένο Σεπτέμβριο ως ελέυθερος, αφού οι δύο τους είχαν πολύ τεταμένη σχέση.

Για την ιστορία το παιχνίδι έληξε με σκορ 3-1 υπέρ της ομάδας του 42χρονου εξτρέμ, δίνοντας στην ομάδα του – έστω και στιγμιαία- την τέταρτη θέση.

Newport’s Kevin Ellison scores against former club and celebrates in the face of the manager that made him train on his own and didn’t ever put him on the team sheet, have that ya tw*t pic.twitter.com/2SfOn4K53N

— Football Shithousery (@FootyRustling) March 13, 2021