Μια… αναπάντεχη τακτική ακολούθησε ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης για να απαντήσει σε ενοχλητικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε.

Συγκεκριμένα, οι δημοσιογράφοι ήθελαν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες γύρω από έναν υπουργικό ανασχηματισμό, όμως αντί να τους απαντήσει, εκείνος τους είπε «να κοιτάζετε τη δουλειά σας». Και μετά πήρε ένα μπουκάλι με υγρό αντισηπτικό και άρχισε να ψεκάζει τους ρεπόρτερ που βρίσκονταν μπροστά, πριν αποχωρήσει.

Στο παρελθόν έχει καταγραφεί στην κάμερα να χτυπά το κεφάλι ενός ρεπόρτερ και να του τραβά το αυτί, και μια μια φορά έφερε ένα ομοίωμά του από χαρτόνι για να «απαντήσει» σε ερωτήσεις.

Thai PM sprays sanitizer on journalists at a news conference following a weekly cabinet meeting pic.twitter.com/th9Sus1v1j

— Reuters India (@ReutersIndia) March 9, 2021