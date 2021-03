Η Κρίσι Τέιγκεν έσπευσε να υπερασπιστεί τη Μέγκαν Μαρκλ λίγο πριν τη προβολή της πολυαναμενόμενης συνέντευξης της στην Όπρα Γουίνφρεϊ και εν μέσω επικρίσεων που δέχεται από τα βρετανικά ταμπλόιντ.

Είναι η δεύτερη φορά που η 35χρονη Τέιγκεν υπερασπίζεται δημόσια τη Μαρκλ. Τον περασμένο Νοέμβριο λίγο μετά την τραυματική εμπειρία που βίωσε με την αποβολή του μωρού της, δεν δίστασε να επικρίνει χρήστη του Twitter ο οποίος κατηγορούσε την πρώην δούκισσα του Σάσεξ για την απόφασή της να μιλήσει λεπτομερώς για την δική της αποβολή με άρθρο της στους New York Times.

this meghan markle shit is hitting too close to home for me. these people won’t stop until she miscarries. fucking stop it.

— chrissy teigen (@chrissyteigen) March 5, 2021