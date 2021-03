Η Λίβερπουλ ηττήθηκε (και) από την Τσέλσι στο Άνφιλντ (0-1), συμπληρώνοντας έτσι τις 5 διαδοχικές εντός έδρας ήττες για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Οι Reds βρίσκονται σε πολύ κακό φεγγάρι και αυτό φαίνεται και από τις αντιδράσεις των παικτών εντός αγωνιστικού χώρου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αντίδραση του Μοχάμεντ Σαλάχ όταν ειδοποιήθηκε από τον Κλοπ ότι θα γίνει αλλαγή.

Ο Αιγύπτιος δεν μπόρεσε να βοηθήσει τη Λίβερπουλ στο επιθετικό κομμάτι και ο Γερμανός τεχνικός τον απέσυρε στο 62′, βάζοντας στη θέση του τον Τσάμπερλεϊν. Ο Αιγύπτιος ήταν φανερά εκνευρισμένος με αυτή την απόφαση και αποχώρησε από το γήπεδο δείχνοντας τη δυσαρέσκειά του με τις κινήσεις του κεφαλιού του.

Salah is angry and rightly so, imagine losing a game and you take of PL’s top goalscorer 😂😂 pic.twitter.com/xo3nYkZHa5

— 🐐🇩🇪 (@its_me_axad) March 4, 2021