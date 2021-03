Με χημικά απάντησε η αστυνομία το μεσημέρι της Τετάρτης, σε πρόσφυγες από την Ριτσώνα, οι οποίοι ετοιμάζονταν να προχωρήσουν σε συμβολική κατάληψη του δρόμου έξω από τη δομή.

Οι κινητοποιήσεις στη Ριτσώνα ξεκίνησαν τη Δευτέρα και συνεχίστηκαν την Τρίτη με πορείες μέχρι την εξωτερική είσοδο της δομής με πλακάτ και συνθήματα, απολύτως ειρηνικά, χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό επεισόδιο.

Στην πορεία συμμετείχαν κυρίως πρόσφυγες αφγανικής καταγωγής, αρκετοί από τους οποίους έχουν συμπληρώσει ήδη περισσότερο από ένα χρόνο στη δομή ωστόσο νιώθουν εγκλωβισμένοι καθώς καταλαβαίνουν ότι θα πρέπει να παραμείνουν παραπάνω στη δομή.

Second day of protest in #ritsonacamp but no attention from state and authorities,we are totally invisible in this restricted area.

But we will continue our #campstrike unless we get an answer and today we are again here.

I faced violence of speech from police!#LeaveNoOneBehind pic.twitter.com/7Bg5s5C81c

— Parwana Amiri پروانه اميري (@parwana_amiri) March 3, 2021